告急！蔣萬安「本命區」反罷免掃街 喊：王鴻薇真的非常危險

中選會日前公布7月26日罷免投票，台北市長蔣萬安出訪巴黎返台後，今天首場反罷免活動陪立委王鴻薇到中山區長春市場掃街拜票，蔣萬安也替王鴻薇「告急」， 一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常危險。

王鴻薇表示，市長前陣子去巴黎出訪回來之後，議會將休會，就來全力投入反罷免，大家知道中山北松山是「本命區」他非常關心這邊選情和反罷免狀況，今天也是很不好意思煩勞市長，一下子連跑兩個市場。

王鴻薇說，現在都在跟時間賽跑，希望用深入社區、勤跑市場、地方，催出所有反罷免票，希望大家都能726一定要出門投票，投下不同意罷免。

蔣萬安說，今天陪王鴻薇跑市場，跟民眾懇託 希望726一定要出門投票，現在最關鍵就是投票率，希望所有反罷免一定要出來投票，否則王鴻薇真的會非常危險。