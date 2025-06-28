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嘉檢偵辦罷綠陳冠廷死人連署 何博倫遭羈押抗告…法院駁回

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉義縣黨部遭控涉及綠營立委陳冠廷一階提議罷免，連署死人造假案，黨部書記長楊富程（右）立委王育敏服務處主任何博倫（左）遭地院裁定羈押禁見。記者魯永明／翻攝
國民黨嘉義縣黨部遭控涉及綠營立委陳冠廷一階提議罷免，連署死人造假案，黨部書記長楊富程（右）立委王育敏服務處主任何博倫（左）遭地院裁定羈押禁見。記者魯永明／翻攝

國民黨嘉義縣黨部遭控涉及綠營立委陳冠廷一階提議罷免，連署死人造假案，嘉檢5日搜索黨部，黨部書記長楊富程、立委王育敏服務處主任何博倫遭地院裁定羈押禁見，楊富程未提抗告；何博倫委任律師在10日法定抗告期截止前，向嘉義地院提抗告，法院日前裁定駁回。

法院駁回抗告理由說，被告何博倫雖在偵查中坦承部分犯行，但所供述內容與各共犯還有不一致部分，且被告擔任政治人物辦公室主任，對政府宣導參與政治活動應符合法律規範，豈有不知之理，認有串勾共犯、證人及滅證之高度可能性。

且被告以違法手段，造成政黨政治無止盡對立與鬥爭，對社會顯有重要影響，嚴重浪費社會與司法資源，施以拘禁人身自由強制處分，不違反比例原則，認有羈押原因及必要，裁定羈押禁見。

楊富程委任律師說，抗告是當事人權利，到看守所與楊富程接見後，他表達不願提抗告，尊重當事人意願，未提抗告。

檢調5日搜索黨部，傳喚楊富程、何博倫、黨部副主委國恕強、總幹事李俊昌、執行長莊美玲、退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計、蔡姓及蘇姓黨工等9人到案，複訊後諭令國、李、賴各30萬元交保，莊及吳各10萬元交保，蔡及蘇各3萬元交保。

檢調搜索國民黨縣黨部，兼黨部主委的立委王育敏指示黨部發聲明，已請律師保障職工權益不受迫害，呼籲檢調勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。嘉檢回應，檢察官團隊辦案，秉持客觀中立立場，不問對象、黨派、身分，從嚴從速積極查辦，維護選風及澄清吏治，確保民主價值。

陳冠廷 罷免

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