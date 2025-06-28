綠今全代會 「大罷免熱戰到底」

大罷免投票倒數，民進黨全國黨代表大會今登場，黨主席賴清德談話將緊扣「更好的民主」主軸。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴清德多次督促黨公職，要做公民罷團最強側翼，在大罷免戰役絕不缺席，民進黨將與罷團策畫全台大遶境等活動；黨內高層也強調，大罷免熱戰到底的戰略方向已相當明確。

吳思瑤等多位民進黨立委、北市議會議員昨與罷團會師，誓言罷掉五席北市藍委。吳思瑤說，黨中央會跟罷團策畫創意多元活動，包含全台大遶境，民進黨團五一戰隊會配合前進各縣市，民進黨跟公民罷團站在一起，只會更綿密、強大、有力。

民進黨北市議會黨團幹事長顏若芳說，美國許多台僑機票都訂好了，會返台投下同意罷免票。

過去民進黨為鼓勵返鄉投票，曾祭出高鐵、台鐵雙鐵加開班次、折扣優惠等做法因應，但這次非選舉年，能否有相關作法，傳出綠營內部有路線之爭，一方面盼熱戰激出同意罷免票，但也有意見認為，綠營過度激進，恐讓中間選民反感、更會激起藍營支持者出門投下不同意票。

民進黨高層表示，大罷免走到現在這個地步，只有熱戰一途，完全沒有冷處理空間，黨內有不同意見都尊重，但大戰略方向是相當明確的。

民進黨立委王義川響應大罷免熱戰，七月五日起將在桃園、台東、台中、新竹，發起四場車掃活動，每次預計有兩百輛機車車隊，盼比照大選時「搶救義川大兵」行動，刮起全台罷免國民黨立委風潮。

王義川說，沿途會宣傳罷免理念、號召同意票，並全程直播，讓全台網友線上聲援。