聽新聞
0:00 / 0:00

藍白反罷 進駐竹市 會師北市

聯合報／ 記者黃羿馨屈彥辰／連線報導
大罷免投票倒數，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（左）昨天拜訪民眾黨立法院黨團，親手送上7月5日北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請民眾黨主席黃國昌（右）率領白營立委出席活動反惡罷。圖／立法院記者聯誼會提供
大罷免投票倒數，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（左）昨天拜訪民眾黨立法院黨團，親手送上7月5日北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請民眾黨主席黃國昌（右）率領白營立委出席活動反惡罷。圖／立法院記者聯誼會提供

罷免七月廿六日投票，藍白合力反罷免，新竹市上演市長高虹安國民黨立委鄭正鈐雙罷免戰局，民眾黨「中央保安隊」昨進駐竹市，聲援高虹安與鄭正鈐。台北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽昨也邀民眾黨主席黃國昌，參與七月五日北市反罷免造勢，黃國昌回應「能幫的忙，義無反顧」。

民眾黨秘書長周榆修昨領軍，率黨中央與立院黨團一級主管進駐新竹，將發動陸空戰反罷免。周榆修指出，全台大惡罷，「惡」的起源正是新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘，恣意抹煞高虹安、鄭正鈐在地方與中央的努力。

民眾黨立院黨團主任陳智菡說，中央保安隊進駐新竹，就是要齊力對抗民進黨，柯建銘只想收割地方勢力、拖垮新竹，如果「大罷免大失敗」，就請柯建銘、總統賴清德下台，還給高虹安一個公道。

高虹安表示，這是新竹有史以來首次罷免投票，不只是「保高虹安」，更是保護新竹的安定、穩定，籲站出來投不同意罷免。

戴錫欽昨與國民黨北市議會黨團書記長李明賢等，拜會黃國昌及民眾黨公職，雙方互邀參加七月反罷活動，對外展現藍白合作反罷。

戴錫欽表示，面對台灣民主政治發展過程中，遭遇執政黨逆襲，大家必須挺身而出；若無法保住台灣的民主政治，任何政黨的發展恐怕都失去意義。

黃國昌表示，這場由民進黨發動的「選輸翻桌」，走回一黨獨裁老路的政治鬥爭，絕不會袖手旁觀，一定會站在第一線，共同捍衛台灣好不容易贏得的民主自由跟法治。接下來民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府獨裁作為。

民眾黨北市議員陳宥丞說，黃國昌已下令，七、八月全體黨公職禁出國，全力投入反惡罷行動。目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂是反對罷免者不出門投票。要拿出更多論述，說服中間選民與民眾黨支持者意出門，投下不同意罷免票。

黃國昌 高虹安 罷免 新竹 國民黨 北市

延伸閱讀

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

罷團護國大遶境 周榆修批白沙屯媽祖成罷免素材是情勒

全面反罷 白營議員：黃國昌下令7、8月黨公職禁出國

戴錫欽熱絡互動黃國昌 藍白互邀造勢反民進黨選輸翻桌

相關新聞

批惡意罷免為政治鬥爭 韓國瑜喊「大罷免成功，台灣民主一場空」

大罷免進入肉搏階段，桃園立委萬美玲今晚舉辦反罷免說明會，市長張善政、立委謝龍介和立法院長韓國瑜先後到場，強調萬在中央替桃...

挺呂玉玲反罷免 韓國瑜：全面封殺反對黨是民主退步

桃園市第5選區平鎮、龍潭立委呂玉玲罷免案成立，將於7月26日投票，立法院長韓國瑜今出席呂玉玲政策說明會表示，現在世界混亂...

罷藍委顏寬恒達標…陳柏惟兌現承諾 預告今晚直播剃光頭

罷免中二藍委顏寬恒的罷團「中二解顏」今送出4068份補件，達標補件數179%；中二前立委陳柏惟曾喊罷顏二階連署成功就剃光...

藍白反罷 進駐竹市 會師北市

大罷免七月廿六日投票，藍白合力反罷免，新竹市上演市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐雙罷免戰局，民眾黨「中央保安隊」昨進駐竹市，...

「罷免若成功 民主一場空」韓國瑜首站台 助講反罷免

大罷免七月廿六日投票，立法院長韓國瑜昨晚首度站台反罷免，替桃園立委萬美玲、呂玉玲助講；韓國瑜表示，大罷免不是民主政治，而是真正的政治鬥爭，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，呼籲鄉親投不同意票，要遠遠壓倒性領先罷免票。

綠今全代會 「大罷免熱戰到底」

大罷免投票倒數，民進黨全國黨代表大會今登場，黨主席賴清德談話將緊扣「更好的民主」主軸。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。