藍白反罷 進駐竹市 會師北市

大罷免七月廿六日投票，藍白合力反罷免，新竹市上演市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐雙罷免戰局，民眾黨「中央保安隊」昨進駐竹市，聲援高虹安與鄭正鈐。台北市議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽昨也邀民眾黨主席黃國昌，參與七月五日北市反罷免造勢，黃國昌回應「能幫的忙，義無反顧」。

民眾黨秘書長周榆修昨領軍，率黨中央與立院黨團一級主管進駐新竹，將發動陸空戰反罷免。周榆修指出，全台大惡罷，「惡」的起源正是新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘，恣意抹煞高虹安、鄭正鈐在地方與中央的努力。

民眾黨立院黨團主任陳智菡說，中央保安隊進駐新竹，就是要齊力對抗民進黨，柯建銘只想收割地方勢力、拖垮新竹，如果「大罷免大失敗」，就請柯建銘、總統賴清德下台，還給高虹安一個公道。

高虹安表示，這是新竹有史以來首次罷免投票，不只是「保高虹安」，更是保護新竹的安定、穩定，籲站出來投不同意罷免。

戴錫欽昨與國民黨北市議會黨團書記長李明賢等，拜會黃國昌及民眾黨公職，雙方互邀參加七月反罷活動，對外展現藍白合作反罷。

戴錫欽表示，面對台灣民主政治發展過程中，遭遇執政黨逆襲，大家必須挺身而出；若無法保住台灣的民主政治，任何政黨的發展恐怕都失去意義。

黃國昌表示，這場由民進黨發動的「選輸翻桌」，走回一黨獨裁老路的政治鬥爭，絕不會袖手旁觀，一定會站在第一線，共同捍衛台灣好不容易贏得的民主自由跟法治。接下來民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府獨裁作為。

民眾黨北市議員陳宥丞說，黃國昌已下令，七、八月全體黨公職禁出國，全力投入反惡罷行動。目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂是反對罷免者不出門投票。要拿出更多論述，說服中間選民與民眾黨支持者意出門，投下不同意罷免票。