「罷免若成功 民主一場空」韓國瑜首站台 助講反罷免

大罷免七月廿六日投票，立法院長韓國瑜昨晚首度站台反罷免，替桃園立委萬美玲、呂玉玲助講；韓國瑜表示，大罷免不是民主政治，而是真正的政治鬥爭，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，呼籲鄉親投不同意票，要遠遠壓倒性領先罷免票。

罷免投票倒數一個月，賴清德總統祭出「團結國家十講」，民進黨全力與罷團合作大打空陸戰。藍白政治明星、地方諸侯總動員全力反惡罷，七月十九日罷免投票前的黃金周末，台中市長盧秀燕邀韓國瑜、民眾黨主席黃國昌舉辦藍白合體造勢晚會，捍衛台中三席藍委；新北市長侯友宜也下令，當天板橋造勢要動員一萬五千人，並喊出五席新北藍委一位都不能少。

韓國瑜昨首度登場反罷免，他自稱是「少林寺掌門人」，「看頭髮就知道」，逗得上百名支持者哈哈笑。韓國瑜表示，去年剛剛選完，今年又要開始選，這不是民主政治，這是真正的政治鬥爭，太不合理了。

韓國瑜強調，民進黨喊大罷免大成功，喊得響徹雲霄，他聽了很難過，幾十年來台灣民主一點一滴蓋起來，要毀掉這面牆一堆就倒掉了，如果大罷免成功，我們的民主就摧毀掉了，「大罷免若成功，台灣民主一場空」。

韓國瑜說，立法院三黨不過半是人民選出來的，國會運作順暢，國家就會進步，優秀的立委卻要被罷免，這是台灣民主的重大傷害。他強調，台灣民主是最值得驕傲的，卻要推動大罷免，針對反對黨全面封殺，這不是民主進步，而是民主退步，呼籲投不同意票，讓不同意票遠遠壓倒性領先罷免票，更要告訴全世界，台灣民主絕對不能墮落掉。

桃園市長張善政表示，立法院以前沒有功能，叫做立法局，現在有韓院長與國民黨立委，立法院真正有功能了，替桃園爭取到補助款，立好的法案，投不同意罷免，讓國民黨立委繼續服務。

國民黨立委謝龍介表示，罷免與萬美玲、韓國瑜都有關係，首波目標是萬美玲，下一波就是正副院長。藍委王育敏說，大罷免就是「輸不起」，投不同意票也是挺韓國瑜，國民黨立委一旦被罷免，立法院長會從韓國瑜變成柯建銘。

國民黨已定調當天罷免投票「既是首戰，也是終戰」，必須全黨總動員。七月十九日與七月廿日罷免投票前黃金周末，藍營新北市、台中市、桃園市大型造勢活動遍地開花。

戰鬥藍領袖趙少康七月十二日將前進台中舉辦大造勢，盧秀燕七月十九日則親自領軍，號召支持者捍衛台中三名藍委，當天盧將與韓國瑜、朱立倫、黃國昌合體，展現「藍白聯手反惡罷」的氣勢。七月廿日張善政將在中壢率領六席桃園藍委舉辦反罷大造勢。