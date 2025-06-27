挺呂玉玲反罷免 韓國瑜：全面封殺反對黨是民主退步

桃園市第5選區平鎮、龍潭立委呂玉玲罷免案成立，將於7月26日投票，立法院長韓國瑜今出席呂玉玲政策說明會表示，現在世界混亂，許多國家都在打仗，台灣很辛苦沒有這些資源，唯有靠人才並要穩定政治經濟，現在大罷免對認真立委不公平，完全是「政治惡鬥」，是民主的退步，7月26日一定要出來投票。

今有約500名支持者前往平鎮區湧光市民活動中心參與政策說明會，不斷高喊「一定出來投不同意罷免」、「呂玉玲加油」、「謝謝韓院長」等，民眾相當熱情不斷比出叉叉，表示7月26日一定要出來投下不同意罷免票。

韓國瑜表示，最棒最認真呂玉玲4屆立委服務案件超過20萬件，他35歲年輕時滿頭秀髮在質詢，但現在在院長台上看大家，整個心情很不一樣，呂每次都認真準備資料，除兩岸、青年、教育及桃園建設外，每次質詢都還會關心客家相關文化語言，真的跟大家不一樣，完全展現客家婦女勤勞認真的熱情，還有永遠不懈怠打拚精神讓人相當感動。

韓國瑜說，13年來呂玉玲在基層勤跑，在委員會院會大聲發言，並監督及爭取預算，選出的立委若是啞巴都聽不出個屁，那就完蛋了，因為行政官員會給大聲爭取且常看到的立委這很正常，這13年來呂爭取1200億元都有資料可查。

韓話鋒一轉說，現在世界混亂多國都在打仗，還有美國關稅及對岸中共軍演，台灣真的辛苦，沒有石油、煤炭、天然氣等，要靠人才及努力打拚才能安身立命教育下一帶，台灣的經濟要看股票、政治看國會，立院三黨不過半、監督行政院，這樣國家政治經濟就會繁榮。

「這是政治惡鬥」韓說，大罷免對認真立委不公平，先前基隆市長謝國樑沒貪汙及亂搞，卻要罷免，就是政治鬥爭，選民們要擦亮眼睛，台灣民主是人民資產，也是人民的DNA，全面推動反對黨大罷免是民主退步，一定要出來投票，不投票就放棄優秀立委在立院，台灣民主不能墮落，鄉親要做她的後盾。

「罷免沒理由就是三個字輸不起」立委王育敏說，本來擔心呂玉玲，但看到這麼多鄉親她安心不少，呂玉玲4屆以來爭取1200億元建設經費，更有20萬件選服案，綠營去年輸不起，才1年多就要罷免，沒理由就是大惡霸。現在藍白在立院過半數，可監督政府、提法案，因此出來投票不僅是挺呂玉玲也是挺韓國瑜，若真的成功被罷免，就會變柯建銘當院長，大家要出門投票，讓韓國瑜繼續帶領立院。

市議員陳韋曄深情表示，今天以兒子身分懇請鄉親出門投票，去年選舉鄉親用選票支持，上次選舉得票數最高，代表鄉親看到呂玉玲為平鎮龍潭發聲，這次面臨到韓院長說的政治惡鬥，但呂第一屆在教育文化委員會爭取8億元到平鎮龍潭，第二屆在國防外交委員會站第一線捍衛納稅錢，第三及四屆在經濟委員會關心民生問題，最近推動普發現金還稅於民，期盼投下不同意罷免，大家來領超收稅金。

呂玉玲表示，感謝鄉親過去支持，並細數她交通、醫療及捷運等建設政績，但現在需要大家來守護她，抹黑抹紅招數又跑出來，但她會繼續打拚，她的服務看得見，努力爭取的1200億是桃園建設的幸福基石。