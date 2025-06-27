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藍營反罷免！韓國瑜自比少林掌門人 力挺萬美玲、籲投不同意票

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法委員萬美玲（右2）今舉辦反罷免說明會，立委謝龍介（左起）、立法院長韓國瑜和桃園市長張善政合體力挺。記者陳俊智／攝影
立法委員萬美玲（右2）今舉辦反罷免說明會，立委謝龍介（左起）、立法院長韓國瑜和桃園市長張善政合體力挺。記者陳俊智／攝影

罷免進入肉搏階段，桃園立委萬美玲今晚舉辦反罷免說明會，市長張善政、立委謝龍介和立法院長韓國瑜先後到場，強調萬美玲在中央替桃園爭取建設與福利，協助推動福國利民法案，卻遭惡意罷免，呼籲民眾7月26日出來投「不同意票」。

張善政表示，萬美玲是基層民代出身，每次選舉都獲得廣大支持，因為她會照顧我們下一代，進入立法院後對教育也不遺餘力，桃園校舍操場修繕經費不夠，有她在中央替地方爭取，學生出國比賽機票住宿經費不夠，也是她替學生想辦法，堪稱「教育萬事通」。

張善政說，萬美玲不只關心教育，也注重衛生食安問題，萊豬可能危害人體，地方學校營養午餐有市府把關，市場肉品來源是萬美玲在中央要求衛福部嚴格把關。此外，桃園鐵路地下化如火如荼進行，行政院要追加預算，萬美玲認為追加責任不在市府，也替桃園爭取到減免。她替桃園省下許多錢，省下來的錢能做很多事情。

張善政也稱讚桃園6名立委都找得到人，當然要支持，「如果像以前的立委地方找不到人，當然要罷掉」，他呼籲7月26日一定要出來投不同意票，支持萬美玲，支持桃園立委。

謝龍介上台狠批民進黨，強調民主發展就是人民作主，人民才是頭家，但是有人選輸就翻桌，還說罷免是更大的民主，實在可惡。

謝龍介說，上次大選，立法院三黨不過半是人民的決定，雖然他不滿意，但他也是尊重。民進黨過去8年吃相難看，執政烏煙瘴氣，人民才會決定三黨不過半，要民進黨反省，結果竟說罷免是更大的民主。

謝龍介也笑說，國會表現比他優秀的人沒幾個，萬美玲跟韓國瑜是其中2個，此次罷免跟他們都有關係，首波目標是萬美玲，下一波就是正副院長，7月26日一定要出來投票，也要慎防怪招。

韓國瑜致詞時稱萬美玲今天邀到武當、少林2大掌門站台，指武當掌門是桃園市長張善政，然後大家看頭髮造型就知道他是少林掌門人。他也比喻謝龍介是韋小寶，妙語如珠把大家逗得哈哈大笑。

韓國瑜表示，去年剛剛選完，感覺現在又要開始選，這不是民主政治，這是政治鬥爭，太不合理。萬美玲的選民服務，大家都稱讚，5屆議員加2屆立委，儘管工作繁忙，大小會議不斷，萬美玲出席率仍百分之百，替地方爭取超過550億元建設經費，「這麼認真，現在要罷免，難道越優秀越要罷免，這是違反民主」。

韓國瑜也說，他坐在立法院長位置，哪個立委質詢認真，他了然於心，看到民進黨一直喊「大罷免、大成功」，聽得心裡實在難過。幾十年來，台灣民主一點一滴、一塊塊磚頭蓋起來，猶如一面牆，如果這次大罷免成功，民主的牆就摧毀掉了，「大罷免若成功，台灣民主一場空」。

萬美玲則說，她原本以為大罷免沒有她的事情，但令人意外的是罷免竟然成案，不只萬美玲，桃園6席通通要罷免。如果桃園6席都被罷免，誰要幫桃園做事情，誰要成為市長後盾？

萬美玲直批罷免無理，一味地抹紅抹黑，最近還有一個標語說她是禽獸，很多人都勸她提告，心裡真的很難過，社會不應該這樣，希望大家再支持她一次，讓她再贏一次，繼續在國會替大家服務。

立法委員萬美玲今舉辦反罷免說明會，上百名支持者到場力挺。記者陳俊智／攝影
立法委員萬美玲今舉辦反罷免說明會，上百名支持者到場力挺。記者陳俊智／攝影
立法委員萬美玲（左）今舉辦反罷免說明會，市長張善政到場站台。記者陳俊智／攝影
立法委員萬美玲（左）今舉辦反罷免說明會，市長張善政到場站台。記者陳俊智／攝影
立法院長韓國瑜在罷免案成立後首次亮相力挺自家立委，喊出「大罷免成功，台灣民主一場空」。記者陳俊智／攝影
立法院長韓國瑜在罷免案成立後首次亮相力挺自家立委，喊出「大罷免成功，台灣民主一場空」。記者陳俊智／攝影

韓國瑜 謝龍介 萬美玲 罷免 張善政

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