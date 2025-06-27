批惡意罷免為政治鬥爭 韓國瑜喊「大罷免成功，台灣民主一場空」

大罷免進入肉搏階段，桃園立委萬美玲今晚舉辦反罷免說明會，市長張善政、立委謝龍介和立法院長韓國瑜先後到場，強調萬在中央替桃園爭取建設與福利，協助推動福國利民法案，卻遭惡意罷免，這是政治鬥爭，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，呼籲民眾7月26日出來投「不同意票」。

韓國瑜笑稱今天武當少林的掌門人都來幫萬美玲站台了，「武當掌門人是張善政，少林掌門人是我」，逗得台下數以百計支持者笑聲不斷。

韓國瑜表示，去年剛剛選完，感覺現在又要開始選，這不是民主政治，這是政治鬥爭，太不合理；萬美玲的選民服務，大家都稱讚，5屆議員加2屆立委，儘管工作繁忙，大小會議不斷，萬美玲出席率仍百分之百，替地方爭取超過550億元建設經費，「這麼認真，現在要罷免，難道愈優秀愈要罷免，這是違反民主」。

韓國瑜也說，他坐在立法院長位置，哪個立委質詢認真，他了然於心，看到民進黨一直喊「大罷免大成功」，聽得心裡實在難過，假設台灣的民主是一座牆，台灣好不容把這堵牆蓋起來，結果現在被罷免一推，牆就要被摧毀掉了。

韓國瑜喊「大罷免成功，台灣民主一場空」，台灣將再也無法跟外界炫耀民主可貴，一定要出來投票，不出來投票，等於沒有支持萬美玲。