在豐原車站設前進指揮所 中八罷團宣布：只差329份連署

全台大罷免第二階段進入最後關鍵時刻，中部選區在罷團志工加緊衝刺下，中八選區昨天以前還差726份有效連署，罷免團體今晚在豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」後，「一罷擊臣」領銜人廖芝晏表示，進入補件最後關鍵24小時，今日最新數字只差329份連署，將完成全台31區的最後一塊拼圖。

中八領銜人廖芝晏說，志工努力數個月，昨天只差最後726份，今天過後，明天就只剩下倒數24小時，今天統計到最後還有329份要追，因為必須追過的這個門檻後才能夠送件，中八也才能達到挺進第三階段的投票關鍵，中八罷免團體今晚將於豐原火車站前設立「前進搶救指揮所」，就是為了完成全台31區的最後一塊拼圖。

「一擊罷臣」這次集結全台所有的志工前來中八，集結在中八，主要訴求是是不滿江副院長的表現，不只在國會亂刪預算外，更是無心在地方，因此號召全台灣志工一起救中八，完成最後一哩路、最後一塊拼圖，原本在地兩席立委也要一同前來，但面臨立法院今天甲級動員，迫使綠營不得不配合甲級動員，只能留在台北而無法出席，可以看出國民黨現在已經無所不用其極了。

廖芝晏並說，今天設立前進搶救指揮所，主要是發出英雄帖後，號召全台志工、公民團體、政黨、公職一同馳援，展開村里徒步搶件行動時，藍營甚至是動用鄰里長來阻擋大家進去掃街進去收件，此外更是在進行二階段的審查時，更是被大量不合理的剔除。