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罷免起衝突！罷團志工、藍委支持者互控傷害 黃健豪籲冷靜
台中中五選區罷免立委黃健豪的罷團「斷健行動2.0」志工今天上午突遭黃健豪支持者、69歲鄧婦搶奪旗桿起衝突，2志工受傷送醫，鄧婦聲稱受傷，趴在地上不起來，並鬧上警局，事後雙方互控傷害。對此，黃健豪呼籲支持者，冷靜面對惡罷，7月26號投下「不同意罷免」，中止社會對立。
「斷健行動2.0」志工今天上午7時許在台中北區中清、五權、公園路口準備宣傳罷免，突有一名婦人靠近，並且看著手機，罷團成員覺得她行徑怪異，於是開始錄影，老婦人突然衝過來搶奪志工準備的旗桿，志工連喊「妳有經過我們的允許嗎？」老婦人一邊揮舞旗桿，一邊喊「你打人！你打人」，最後趴在地上不起來，路人見狀報警。
警方到場後，將4人帶回派出所，初步釐清和69歲鄧婦發生衝突的3名志工，包括71歲蕭男、49歲翁男、45歲簡女，2名志工1人臉部受創、另1人四肢擦傷送醫。翁姓志工對鄧婦提告傷害、妨害自由、搶奪未遂等罪；鄧女則反控翁、蕭兩人傷害、毀損及妨害自由等罪，警方調閱監視器畫面，依法蒐證並受理相關告訴。
黃健豪PO出影片表示，罷免案造成社會各界的衝突跟撕裂，他稍早得知支持者在社區門口與罷團志工有衝突，他再次呼籲支持者們，應冷靜面對罷免團體的宣傳，最重要是「7月26號大家一起出門投下『不同意罷免』，終止『惡罷』、終止社會對立。」
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