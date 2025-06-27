要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

大罷免7月26日投票，傳出民進黨方面盼一次罷免6席以上藍委，在補選空檔時，突襲修改「立法委員互選院長副院長辦法」，要拉下立法院長韓國瑜。國民黨立委陳玉珍今分析，民進黨心心念念立院龍頭，但國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，且一連串民進黨作為，民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識。

針對民進黨方面想趁藍委遭罷免的空窗期間，提案修立法院正副院長選舉辦法，陳玉珍表示，民進黨團目前不公開談修法，是怕引起反感。

陳玉珍認為，若不幸國民黨立委被罷免到在立法院，即便藍白聯手也呈相對少數，民進黨團重新主導的立法院下，「4+1天」國定假日、退休警察年金、軍人加薪等，都將被砍。

陳玉珍說，民進黨立院黨團總召柯建銘於前述幾案通過時，聲稱不用提釋憲，因為大罷免後結構會改過來，就是相關可能發展明證。

陳玉珍也說，國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，剛開始較遲鈍一點。但最近歷經民進黨立委沈伯洋父親台商事件，民進黨立委郭昱晴獵巫，郭的丈夫卻稱大陸為祖國等，都印證民進黨說一套做一套，讓民眾覺醒一黨專政沒有制衡對國家進步發展不好。現在民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識，體認到民主要有制衡，所以反罷免氣勢會愈來愈好。