快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免第三階段首波投票定在726，傳出民進黨方面盼一次罷免6席以上藍委，在補選空檔時，突襲修改「立法委員互選院長副院長辦法」，要拉下立法院長韓國瑜。國民黨立委陳玉珍今分析，民進黨心心念念立院龍頭，但國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，且一連串民進黨作為，民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識。記者屈彥辰／攝影
罷免第三階段首波投票定在726，傳出民進黨方面盼一次罷免6席以上藍委，在補選空檔時，突襲修改「立法委員互選院長副院長辦法」，要拉下立法院長韓國瑜。國民黨立委陳玉珍今分析，民進黨心心念念立院龍頭，但國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，且一連串民進黨作為，民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識。記者屈彥辰／攝影

罷免7月26日投票，傳出民進黨方面盼一次罷免6席以上藍委，在補選空檔時，突襲修改「立法委員互選院長副院長辦法」，要拉下立法院韓國瑜國民黨立委陳玉珍今分析，民進黨心心念念立院龍頭，但國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，且一連串民進黨作為，民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識。

針對民進黨方面想趁藍委遭罷免的空窗期間，提案修立法院正副院長選舉辦法，陳玉珍表示，民進黨團目前不公開談修法，是怕引起反感。

陳玉珍認為，若不幸國民黨立委被罷免到在立法院，即便藍白聯手也呈相對少數，民進黨團重新主導的立法院下，「4+1天」國定假日、退休警察年金、軍人加薪等，都將被砍。

陳玉珍說，民進黨立院黨團總召柯建銘於前述幾案通過時，聲稱不用提釋憲，因為大罷免後結構會改過來，就是相關可能發展明證。

陳玉珍也說，國民黨之後反罷免氣勢會愈來愈強，剛開始較遲鈍一點。但最近歷經民進黨立委沈伯洋父親台商事件，民進黨立委郭昱晴獵巫，郭的丈夫卻稱大陸為祖國等，都印證民進黨說一套做一套，讓民眾覺醒一黨專政沒有制衡對國家進步發展不好。現在民眾慢慢有出來投不同意罷免票的意識，體認到民主要有制衡，所以反罷免氣勢會愈來愈好。

韓國瑜 陳玉珍 罷免 立法院 民進黨 國民黨 反罷

延伸閱讀

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

韓國瑜投入反罷被指保院長 王鴻薇：是為了護台灣民主

韓國瑜投入反罷被指保院長 王鴻薇：是為了護台灣民主

相關新聞

要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

大罷免7月26日投票，傳出民進黨方面盼一次罷免6席以上藍委，在補選空檔時，突襲修改「立法委員互選院長副院長辦法」，要拉下...

罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

震傳媒針對具罷免傅崐萁的民眾進行調查，昨公布最新民調，認為不會成功、不同意，都高於會成功、同意罷免者。國民黨在地議員認為...

查罷藍死亡連署...市調處調查官無預警上門 桃園地檢署回應了

桃園檢調追查第一、三選區一階段出現「死亡連署」案，昨展開調查行動，有蘆竹民眾抱怨調查局無預警上門，憂心遭政治監控，桃園地...

中選會公布726罷免案民調注意事項 違者最高可罰200萬

24件國民黨立委罷免案與目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票。中選會今天表示，政黨及任何人自投票日前10日起...

無預警登門「查水表」 核實罷免連署書…桃市調處認了

檢調追查罷免連署書真偽持續行動，桃園市蘆竹區某社區昨驚傳，自稱調查局調查官人員帶著罷免桃市第一選區立委牛煦庭的連署名冊上門，核實連署書真偽，民眾憂心遭政治監控，法務部調查局桃園市調處證實，此為執行桃園地檢署發交案件，不便回應。

雙北罷團設計網頁遊戲今上線 加強空戰宣傳呼籲站出來投票

罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線，罷團表示，希望透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。