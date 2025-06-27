中選會公布726罷免案民調注意事項 違者最高可罰200萬

24件國民黨立委罷免案與目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日投開票。中選會今天表示，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式發布民調，違者最高處100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人等，則加重罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會表示，首波24位區域立委罷免案外加新竹市長1件罷免案，共25案已於20日依法宣告成立，其在選罷法上之適用的罷免活動期間為7月16日至7月25日止，投票日則為今年7月26日。

至於民意調查資料發布，根據公職人員選舉罷免法第53條第1項、第2項規定，政黨及任何人自罷免案成立宣告之日起至投票日10日前，有關被罷免人或罷免民意調查資料發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源；未載明前揭應載事項及其他各式具民意調查外觀之罷免資料，於前開期間，均不得發布、報導、散布、評論或引述。但提議人之領銜人或被罷免人自行推估者，不在此限。

中選會表示，公職人員選舉罷免法第53條第3項規定，政黨及任何人自投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述罷免民意調查及其他各式具民意調查外觀之資料。

違反前述公職選罷法規定發布民調者，則依公職選罷法第110條第6項規定，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、罷免案提議人之領銜人、被罷免人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰20萬元以上200萬元以下罰鍰。中選會表示，如有檢舉案件，全國23個選務機關會予以調查並依法處理。