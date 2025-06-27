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雙北罷團設計網頁遊戲今上線 加強空戰宣傳呼籲站出來投票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線。記者江婉儀／攝影
罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線。記者江婉儀／攝影

罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線，罷團表示，希望透過遊戲，讓更多中間選民了解為何要罷免，也呼籲在投票日站出來投票。

雙和罷團攜手雙北共11個罷團，設計遊戲「國會派對：生存之亂」，玩家以第一人稱扮演國民黨立委，在「黨意」與「民意」之間左右為難，挑戰真實改編的荒謬國會事件。

志工Mini表示，在連署第一階段跟第二階段，不論在空戰陸戰還是很多中間選民不了解大罷免是為了什麼而做，不知目的跟性質，甚至很多不關心政治的中間選民莫不在意，希望透過這種輕鬆的RPG遊戲，讓更多中間選民，在遊戲過程中，透過角色選定或是事件選擇，進一步知道立委在做哪些毀憲亂政的事情，才要透過大罷免，重新手動開啟國會。

Mini表示，很多工作夥伴玩到中間也會選錯關卡，這是因為過程中，成員經過很多著墨，甚至熬夜調整修改，要過關沒那麼容易，國會看似複雜運作，很多議題都跟社會時事民生習習相關，呼籲選民726投下同意罷免票，遊戲網址已經公開在粉專。

罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線。記者江婉儀／攝影
罷免第三階段將於7月26日投票，雙北11個罷團今天開記者會，公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」正式上線。記者江婉儀／攝影

罷免 投票

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