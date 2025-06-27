查罷藍死亡連署...市調處調查官無預警上門 桃園地檢署回應了
桃園檢調追查第一、三選區一階段出現「死亡連署」案，昨展開調查行動，有蘆竹民眾抱怨調查局無預警上門，憂心遭政治監控，桃園地檢署稍早發布新聞稿說明，市調處調查官為釐清罷免提議人異常資料，親訪社區了解情況，過程平和順利並未進入住家。
桃檢襄閱主任檢察官黃榮德指出，地檢署接獲民眾與中央選舉委員會告發，罷免立法委員牛煦庭、魯明哲的連署書中，分別發現有1和2名提議人已死亡，於是發交法務部調查局桃園市調查處進行調查。
新聞稿說明，經比對中選會所提供的罷免提議人名冊，發現有部分提議人文件疑似有異常情形，為澄清提議人真實性並考量避免造成民眾往來奔波不便，桃園市調處機動站調查官分別於昨天上午9時30分、11時20分先後前往桃園市蘆竹區2處社區現地查訪。
桃檢表示，經統計，蘆竹區這2處社區總共有7人同意親自接受訪談，25人則以電話受訪，訪談期間並無進入民眾住處，查訪過程平和、順利，為免外界疑慮，特予說明。
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