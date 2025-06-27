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涉偽造罷免提議名冊...藍營台中黨部34人遭起訴 市黨部回應了
為反制大罷免，國民黨台中市黨部第一組組長伍康龍下令與33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡其昌、何欣純，還命黨員帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造多達4258份名冊，檢方依選罷法等起訴伍等34名藍營人員。國民黨台中市黨部主委顏文正今表示，尊重司法，是非自有公斷。
檢方指出，伍康龍、陳健鋒擔任國民黨台中市黨部高層幹部，事後有刪除對話紀錄滅證，到案初期未坦承，最終才認罪，其餘執行長、副執行長人員受於壓力所為，偵結依違反選罷法、偽造文書等罪嫌一共起訴34人。
台中市議會國民黨團書記長李中表示，黨團尊重國家法治，但也呼籲檢調單位應公平執法，否則恐讓民眾有刻意「打擊一方、保護另一方」的負面觀感。
李中舉國民黨立委遭連署罷免的事件為例說，日前中選會公佈罷藍委二階連署通過與剔除數量，結果發現每名罷免藍委連署都分別有數千份遭剔除，其中很可能有偽造情況，他質疑檢方為何不處理？此作法恐令民眾對法律的公平性產生質疑。
李中強調，黨團敦請地檢署應查清楚罷藍委二階連署書錯誤情況與原因，並呼籲檢方應該站在公正立場擔任裁判，藉以維護司法公正。
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