罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

震傳媒針對具罷免傅崐萁的民眾進行調查，昨公布最新民調，認為不會成功、不同意，都高於會成功、同意罷免者。國民黨在地議員認為，民調顯示大家慢慢看清楚真相，也代表人民對執政黨的憤怒。

這份民調針對設籍花蓮、20歲以上具罷免區域立委投票權的民眾為調查對象，成功完訪301人，抽樣誤差約正負5.64%。民調結果，45.0%受訪者認為傅崐萁不會被罷免成功，28.0%認為會被罷免，27.0%無明確意見；33.5%受訪者表示同意罷免，43.1%不同意，23.4%無明確意見，泛藍支持度高於泛綠。

「不意外」，國民黨縣議員韓林梅說，執政黨不是為人民作事，卻一再搞惡罷，藍營立委在為全民爭取福利建設和預算，執政黨卻是把錢、企業往美國，未來台灣年輕人還有什麼機會？民調數字就是反映人民對執政黨的憤怒。

韓林梅說，建設、經濟、環境統統對花蓮人不利，沒看到執政黨大破大立為花蓮人謀福利，反而浪費全民稅金，搞不道德的大罷免，相信百姓會愈看愈清楚。

藍營縣議會黨團發言人吳建志認為，老百姓對罷免很冷感，關心的是民生議題，生活穩定、經濟比較重要，民進黨倒行逆施，大家都看在眼裡，過去國民黨的支持者比較選擇沈默，民調顯示大家慢慢看清楚真相。

吳建志批評，民進黨搞大罷免就是想要一黨獨大、要獨裁，不過民調就是參考，還是要努力宣講，讓民眾清楚。