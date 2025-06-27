檢方起訴國民黨台中市黨部集團犯罪 蔡其昌問：誰要道歉？

針對台中地檢署依選罷法等正式起訴國民黨台中市黨部集團犯罪，檢方痛批其等挑戰憲政、破壞選罷制度，依選罷法等起訴伍等34名藍營人員一事，做為台中市第一選舉區立法委員，蔡其昌得悉起訴書內容後表示，當朱立倫主席、盧秀燕市長抨擊檢調搜索國民黨部「太離譜！」的時候，如今誰應該來向我們道歉？

立委蔡其昌指出，起訴內容中有關國民黨台中市黨部為反制大罷免，市黨部第一組組長伍康龍下令與33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡其昌、何欣純，還命黨員帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造多達4258份名冊部分。

蔡其昌更透過臉書要問，內容鉅細靡遺，整個黨部從上到下關起來一起抄，還交代80歲以上的黨員不要抄，記得黑筆、藍筆交換著抄！當時朱立倫主席、盧秀燕市長抨擊檢調搜索國民黨部「太離譜！」如今誰應該來向我們道歉？