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雙北罷團推線上網頁遊戲 盼中間選民瞭解大罷免

中央社／ 新北27日電

雙北11個罷免立委團體今天發布結合政治時事與娛樂的網頁互動遊戲，罷團盼透過輕鬆娛樂方式，呈現國會現況，讓更多中間選民瞭解推動罷免國民黨立委的原因，拉抬投票率。

雙北大罷免辦公室今天共同召開「國會派對：生存之亂」遊戲發表會，罷免團隊說明製作緣由，以及遊戲關卡取材自立院開議以來，所發生過的事件與言行。

罷團成員Mimi在接受聯訪時說，仍有不少中間選民不瞭解此次推動罷免的意義，希望透過玩家以第一人稱視角，選擇想扮演的雙北國民黨立委的角色，體驗其言行，在議題關卡時，抉擇服從黨意或考量民意。

Mimi說，罷團在第二階段送件結束後，就開始企劃遊戲，盼望許多中間選民瞭解發起大罷免的意義，在角色扮演遊戲過程，瞭解不適任立委在國會的言行。遊戲內容都與社會時事、民生問題息息相關。

發動罷免雙北藍委的罷團成員出席記者會時，戴著人臉面具模擬立委角色，並以反諷的橋段演出。志工也現場試玩，因一時無法調適自己扮演的角色，難以過關。

罷免

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