韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安等，分別拍攝影片支持國民黨立委鄭正鈐，呼籲市民踴躍出來投票，投下「不同意罷免」，守住鄭正鈐、守住新竹市的發展與未來。

韓國瑜表示，支持在地最優秀的立委鄭正鈐，呼籲大家一定要出來投票，投下「不同意罷免」。盧秀燕強調，鄭正鈐是優質的立委，7月26日務必要站出來，投下「不同意罷免」，守住鄭正鈐、守住新竹市的發展與未來。

蔣萬安則在影片中表示，鄭正鈐堅持專業問政、用心傾聽民意。他強調，這樣的好立委，絕對不能失去。他懇請所有支持正義的鄉親，一定要站出來，投下不同意罷免票，讓鄭正鈐繼續留在國會，繼續為大家打拼服務。

鄭正鈐表示，他非常感謝韓院長、盧市長與蔣市長的肯定與支持，他將更堅定走在問政的路上，全力以赴、不辜負市民期待。他並強調，這場罷免案實質上是民進黨發動的政治鬥爭，意圖奪回國會多數、封殺監督力量。不僅是針對個人，更將直接衝擊新竹市每年293億元的建設經費。

鄭正鈐強調，透過推動財劃法修法，才讓新竹市每年統籌分配稅款從原本的83億增加到293億元，這筆經費關係著新竹市的教育環境、交通建設、城市安全以及未來的整體發展。

鄭正鈐指出，民進黨一旦罷免成功，將推翻財劃法修法成果，更將全面噤聲監督聲音，讓國會失去應有的制衡功能。他表示，這場罷免案的代價是市民生活品質與城市發展，他呼籲大家團結一致，投下「不同意罷免」，不能讓民進黨任意翻盤、抹煞新竹市努力的成果。