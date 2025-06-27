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無預警登門「查水表」 核實罷免連署書...桃市調處認了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
民進黨立委接獲陳情，有自稱調查局人員拿著罷免連署名冊，無預警上門「查水表」，法務部調查局桃園市調查處機動站今表示，受地檢署指揮偵辦發交查案件。記者陳恩惠／攝影
民進黨立委接獲陳情，有自稱調查局人員拿著罷免連署名冊，無預警上門「查水表」，法務部調查局桃園市調查處機動站今表示，受地檢署指揮偵辦發交查案件。記者陳恩惠／攝影

檢調追查罷免連署書真偽持續行動，桃園市蘆竹區某社區昨驚傳，自稱調查局調查官人員帶著罷免桃市第一選區立委牛煦庭的連署名冊上門，核實連署書真偽，民眾憂心遭政治監控，法務部調查局桃園市調處證實，此為執行桃園地檢署發交案件，不便回應。

桃園市調處機動站肅貪副主任楊涵青表示，針對昨天有調查官前往蘆竹區某社區查案件一事，因為這是桃園地檢署檢察官發交查的案件，基於偵查不公開原則，市調處這裡不方便做任何說明或是回應，若有相關詢問事項，請向桃園地檢署探詢。

針對民進黨立委張雅琳批調查局無預警登門查個資，辦案手法疑似「查水表」並引發民眾恐慌一事，楊涵青澄清，調查官執行的流程都是由檢察官指揮，至於相關執行的作法等，也都是經過溝通、協調之後決定的，至於為何以此種方式進行，仍得由桃園地檢署說明。

民進黨立委張雅琳今指出，有調查單位假借「查核」之名，實際上卻對參與連署的人民造成恐懼，甚至引發對個資外洩的擔憂。昨天上午有調查局人員進入蘆竹南崁某社區，拿著連署書名冊詢問民眾是否曾簽署罷免連署書，引發居民疑慮。由於事前未通知社區，導致不少民眾感到不安，甚至懷疑是否遭到政治性監控。

罷免

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