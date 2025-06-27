快訊

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

廖峻插鼻胃管8廠商求償千萬！雪上加霜獨子關版

罷免顏寬恒缺2267份今補件4068份 陳柏惟兌現承諾：今晚就剃光頭

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影
台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影

台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。前立委陳柏惟先前承諾，罷顏二階連署成功就剃光頭，今送件他到場聲援說，「君子重諾，今晚就會剃了」。

前立委陳柏惟今到場表示，台中火力發電廠是國民黨蓋的，不讓燃氣代替燃煤機組，也是國民黨做的，台中人吸入每粒灰塵、每一顆雜質，都是國民黨帶給我們，現在卻要把中火當提款機，繼續消費中火，呼籲大家出來支持罷免中火守門員顏寬恒。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏表示，一路以來都嘗試理性告訴大家為什麼顏寬恒不適任，很可惜顏寬恒總是習慣將大罷免抹綠，甚至在上周公然嘲諷我們的收件進度。「裝睡的人叫不醒」，大罷免乃是公民運動。志工無償貢獻時間與心力，都是為了不讓藍白立委用接連不斷的親中法案染紅國會、粉碎民主，然後再消費重大議題，包裝成小恩小惠收買民心。

林宣宏說，要拒絕的不只是親共、與「傅隨組織」緊密掛鉤的國民黨立委，更要告別那個黨國體制、家族勢力一手遮天的時代。這場罷免行動的意義，不僅是為了撤換一位不適任的立委，更是為了終結長期以來靠著地方樁腳壟斷選舉、讓民眾陷入「心理戒嚴」的政治文化。

林宣宏強調，二階開始到今天，走了3.5個月，走了111天，步伐雖慢，但始終願意相信，隧道的出口就在不遠處，「三階投票，我們來了」。

顏寬恒團隊指出，連署告一段落，我們也替地方上反對罷免的民眾、商家鬆了一口氣，過去這100多天的連署，民進黨罷免團體用人海戰術，去侵擾民宅、要求民眾提出連署，甚至有店家不願配合連署，不久後即遭到檢舉稽查。

顏寬恒團隊表示，我們看到民調數字顯示，反對罷免的比例正在持續上升，且遠遠高於同意罷免的數字，顯然民眾對於這樣無差別的罷免感到厭惡，更要呼籲所有反罷免的民眾，未來不論你在哪個區域，請勇敢出來投下「不同意罷免」，守護在野監督力量、一席都不能少。

台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影
台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。記者余采瀅／攝影

罷免

延伸閱讀

偽造罷免提議名冊4258份 國民黨台中黨部34人遭起訴

二階死亡連署達44件！罷免江啟臣「關鍵時刻」 罷團群組驚爆連署代抄

中二罷藍委顏寬恒關門造冊 罷團：力拚後天補件過關

罷藍委2階待補件前3名在台中！ 網喊：3Q不能只救中二

相關新聞

無預警登門「查水表」 核實罷免連署書...桃市調處認了

檢調追查罷免連署書真偽持續行動，桃園市蘆竹區某社區昨驚傳，自稱調查局調查官人員帶著罷免桃市第一選區立委牛煦庭的連署名冊上...

罷免顏寬恒缺2267份今補件4068份 陳柏惟兌現承諾：今晚就剃光頭

台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉...

嗆別造謠 中選會：公告罷免投票所、人數 市縣選委會權責

24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。中選會表示，各該罷免案有關投票所設置地點，依法由各該市...

大罷免倒數 罷免林思銘補件超過法定門檻…宣布明日交件

中央選舉委員會日前公告，大罷免案第三階段投票日訂於7月26日，同時有7案罷免案進入補件與查對程序。其中，新竹縣國民黨立委...

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安等，分別拍攝影片支持國民黨立委鄭正鈐，呼籲市民踴躍出來投票，投下「不同意罷...

罷團護國大遶境 周榆修批白沙屯媽祖成罷免素材是情勒

反共護台志工聯盟發起為期16天「護國大遶境」活動，將在7月展開一系列聲援全台大罷免催票行動。對此民眾黨秘書長周榆修反擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。