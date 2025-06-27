罷免顏寬恒缺2267份今補件4068份 陳柏惟兌現承諾：今晚就剃光頭

台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉委員會，達到179%。前立委陳柏惟先前承諾，罷顏二階連署成功就剃光頭，今送件他到場聲援說，「君子重諾，今晚就會剃了」。

前立委陳柏惟今到場表示，台中火力發電廠是國民黨蓋的，不讓燃氣代替燃煤機組，也是國民黨做的，台中人吸入每粒灰塵、每一顆雜質，都是國民黨帶給我們，現在卻要把中火當提款機，繼續消費中火，呼籲大家出來支持罷免中火守門員顏寬恒。

罷團「中二解顏」發言人林宣宏表示，一路以來都嘗試理性告訴大家為什麼顏寬恒不適任，很可惜顏寬恒總是習慣將大罷免抹綠，甚至在上周公然嘲諷我們的收件進度。「裝睡的人叫不醒」，大罷免乃是公民運動。志工無償貢獻時間與心力，都是為了不讓藍白立委用接連不斷的親中法案染紅國會、粉碎民主，然後再消費重大議題，包裝成小恩小惠收買民心。

林宣宏說，要拒絕的不只是親共、與「傅隨組織」緊密掛鉤的國民黨立委，更要告別那個黨國體制、家族勢力一手遮天的時代。這場罷免行動的意義，不僅是為了撤換一位不適任的立委，更是為了終結長期以來靠著地方樁腳壟斷選舉、讓民眾陷入「心理戒嚴」的政治文化。

林宣宏強調，二階開始到今天，走了3.5個月，走了111天，步伐雖慢，但始終願意相信，隧道的出口就在不遠處，「三階投票，我們來了」。

顏寬恒團隊指出，連署告一段落，我們也替地方上反對罷免的民眾、商家鬆了一口氣，過去這100多天的連署，民進黨罷免團體用人海戰術，去侵擾民宅、要求民眾提出連署，甚至有店家不願配合連署，不久後即遭到檢舉稽查。