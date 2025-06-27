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罷團護國大遶境 周榆修批白沙屯媽祖成罷免素材是情勒
反共護台志工聯盟發起為期16天「護國大遶境」活動，將在7月展開一系列聲援全台大罷免催票行動。對此民眾黨秘書長周榆修反擊，罷免怎麼會是愛，罷免根本就是勒索，罷免怎麼會是「護台」、罷免根本就是「誤國」。
民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由民眾黨秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。媒體提問，反共護台聯盟7月初將發起「罷免是愛，反共護台 TEAM TAIWAN, YES,I DO」系列活動，強調投罷免才是愛台灣的行為。
周榆修批，罷免怎麼會是愛，罷免根本就是勒索，罷免怎麼會是「護台」，罷免根本就是「誤國」。請問民進黨同不同意昨天民進黨大老林濁水所講的，民進黨立院黨團總召柯建銘的極端，就是民進黨的致命傷，但民進黨現在連個屁都不敢放。
周榆修強調，由罷團所發起的「護國大遶境」簡直荒腔走板，應該是「誤國大遶境」，這是誤國不是愛，是標準的情緒勒索、鸚鵡學舌，連白沙屯媽祖都要被拿來當成罷免的素材，這根本就是「誤國」，請問民進黨敢不敢回應林濁水所言「柯建銘的極端就是就是民進黨的致命傷？」
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