影／民眾黨中央保安隊進駐竹市聲援高虹安 啟動陸戰、空戰

新竹市面臨雙罷，民眾黨「中央保安隊」今進駐竹市聲援市長高虹安，全面發動陸空戰。陸戰包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入地方大街小巷；空戰部分，也將成立社群媒體粉專。

民眾黨秘書長周榆修今領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安。周榆修指出，全台大惡罷，「惡」的起源正是新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘，恣意抹煞高虹安、立委鄭正鈐兩位在地方與中央的努力。

高虹安表示，新竹反罷保安隊成立後與中央保安隊連線，讓動能與量能更加完善，這不只是「保高虹安」，更是保護新竹的安定、穩定。高虹安強調，這是新竹有史以來首次罷免，最具挑戰的是，即使多數人不同意罷免，但大家不知道要出來投票。未來一個月，保安隊將走上街頭，同步透過網路，鼓勵市民來行使公民權利，讓「新竹ALL PASS」。

民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，中央保安隊進駐新竹的重要宣示意義，就是要齊力對抗民進黨，柯建銘竟只想著收割地方勢力、拖垮新竹，如果今天「大罷免大失敗」，請柯建銘下台、總統賴清德下台，還給高虹安一個公道。

民眾黨代理副秘書長黃成峻強調，中央保安隊進駐後，陸戰部分包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入新竹地方大街小巷；空戰部分，民眾黨國際部主任林子宇表示，為追求第一時間回應民進黨及其側翼造謠與抹黑的速度，將成立社群媒體粉專進行回擊，回應方式不限於中英文、不限素材，為的就是要讓民進黨知道，雖然執政黨擁有媒體資源，但民眾黨也絕不會白白挨打。