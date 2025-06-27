影／民眾黨中央保安隊進駐竹市聲援高虹安 啟動陸戰、空戰
新竹市面臨雙罷，民眾黨「中央保安隊」今進駐竹市聲援市長高虹安，全面發動陸空戰。陸戰包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入地方大街小巷；空戰部分，也將成立社群媒體粉專。
民眾黨秘書長周榆修今領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安。周榆修指出，全台大惡罷，「惡」的起源正是新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘，恣意抹煞高虹安、立委鄭正鈐兩位在地方與中央的努力。
高虹安表示，新竹反罷保安隊成立後與中央保安隊連線，讓動能與量能更加完善，這不只是「保高虹安」，更是保護新竹的安定、穩定。高虹安強調，這是新竹有史以來首次罷免，最具挑戰的是，即使多數人不同意罷免，但大家不知道要出來投票。未來一個月，保安隊將走上街頭，同步透過網路，鼓勵市民來行使公民權利，讓「新竹ALL PASS」。
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，中央保安隊進駐新竹的重要宣示意義，就是要齊力對抗民進黨，柯建銘竟只想著收割地方勢力、拖垮新竹，如果今天「大罷免大失敗」，請柯建銘下台、總統賴清德下台，還給高虹安一個公道。
民眾黨代理副秘書長黃成峻強調，中央保安隊進駐後，陸戰部分包含組織部、社會發展部、青年部將連結新竹市黨部及反罷總部，深入新竹地方大街小巷；空戰部分，民眾黨國際部主任林子宇表示，為追求第一時間回應民進黨及其側翼造謠與抹黑的速度，將成立社群媒體粉專進行回擊，回應方式不限於中英文、不限素材，為的就是要讓民進黨知道，雖然執政黨擁有媒體資源，但民眾黨也絕不會白白挨打。
新竹市議員李國璋則批，這次的罷免就是民進黨「博輸局」，對政治冷漠就會成為受害者，不管政治、政治就會來管你，尤其面對邪惡的黑手，呼籲市民朋友們一定要出門投下反對罷免票。新竹市議員宋品瑩質疑，民進黨一直說罷免是民意，但中央指派市長跟民主有相符嗎？指派市長不但沒有民意基礎又浪費人民納稅錢。
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