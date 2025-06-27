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影／基隆罷團志工大跳罷免舞 改編棒球應援「台灣尚勇」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
罷團志工大跳罷免舞，改編棒球神曲「台灣尚勇」。記者游明煌／翻攝
罷團志工大跳罷免舞，改編棒球神曲「台灣尚勇」。記者游明煌／翻攝

全台大罷免各地如火如荼上演，宣導投同意、不同意票各出奇招，就是為了爭取民眾的目光。基隆市民進黨議員鄭文婷近日與來自「齊心斷翔」、「基隆絕沛」、「山海公民」的志工，不是在街頭舉牌，而是改編「台灣尚勇」的棒球應援神曲，大跳「罷免舞」，頗吸引民眾眼球，少了一點政治味。

罷免志工分別於基隆火車站南站廣場、瑞芳四腳亭吉安宮、成功市場等地大跳罷免舞，現場氣氛熱烈，吸引民眾目光。

志工帶領群眾隨著音樂高喊，「罷免親共立委傅崐萁、罷免親共立委林沛祥、罷免親共立委廖先翔，726罷免投同意，反共更有力。」

鄭文婷指出，這支罷免舞的設計目的，就是要讓民眾以輕鬆愉快的方式投入民主行動，傳達罷免不是遙遠的政治議題，而是與每一個人切身相關的選擇。

鄭文婷表示，未來30天內，罷免團體與志工將持續走上街頭，透過市場掃街、街頭宣講與創意行動，喚起社會大眾對台灣主權與民主制度的關注。

林沛祥近日持續到市場等地舉牌，宣導投下不同意罷免票。他說，7月26日投下「不同意罷免」的一票，不只是支持他，更是告訴所有人基隆不該再被政治撕裂，基隆需要的是穩定、是建設、是一起向前。守住基隆，就是守住大家一起打拚的成果。

罷免

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