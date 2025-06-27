大罷免倒數 罷免林思銘補件超過法定門檻…宣布明日交件

中央選舉委員會日前公告，大罷免案第三階段投票日訂於7月26日，同時有7案罷免案進入補件與查對程序。其中，新竹縣國民黨立委林思銘罷免案需補件1938份。罷免團體「撕除惡銘」表示，目前份數已超過法定門檻，預計明天下午前往新竹縣選委會交件，正式邁向第三階段，並呼籲林思銘「投票所見」。

聯電創辦人曹興誠昨日與罷免案領銜人謝婷婷共同拍攝影片，力拚在今天前衝出連署書，呼籲竹二選民最後關頭踴躍站出來。

謝婷婷指出，自6月18日中選會公告需補件1938份後，團隊全力衝刺，目前已成功突破法定門檻。她強調，雖已到了法定門檻，但仍希望民眾繼續來簽連署，一同加入行動，最後收件時間是今天下午5點。明天下午團隊將親自將補件連署書送交新竹縣選委會，並對竹二選民喊話，期待共同完成罷免林思銘的目標。