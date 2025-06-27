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全面反罷 白營議員：黃國昌下令7、8月黨公職禁出國

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大罷免投票倒數，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（左）今天拜訪民眾黨立法院黨團，親手送上7月5日北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請民眾黨主席黃國昌（右）率領白營立委出席活動反惡罷。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供
大罷免投票倒數，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（左）今天拜訪民眾黨立法院黨團，親手送上7月5日北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請民眾黨主席黃國昌（右）率領白營立委出席活動反惡罷。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供

台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今與國民黨北市議會黨團書記長李明賢等，拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨公職，互邀出席7月5日、7月20日反民進黨「選輸翻桌」活動。民眾黨籍台北市議員陳宥丞說，黃國昌已下令7、8月全體黨公職禁出國，全力投入反惡罷行動。

戴錫欽今拜會民眾黨立院黨團，親手交付黃國昌7月5日台北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請黃國昌率領民眾黨立委、黨公職出席反惡罷活動。黃國昌也邀請國民黨出席民眾黨7月20日活動，合作捍衛民主，反制民進黨「選輸翻桌」的惡罷。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩表示，民眾黨北市議員關心市政、民生，發現人民的生活苦不堪言，非常多問題需要大家共同解決，像租屋黑市、電費、生活費、校舍改建，以及需要中央一起來協助的問題。而現在的總統、政府每天沒有在想這些事情，也沒有想未來4、5年台灣會走向什麼地方，每天都在搞大罷免

黃瀞瑩說，人民的納稅錢中央應該好好用在建設上，現在都用在選舉上。很多市政其實是中央要共同協助的，現在反而是中央要砍地方的錢，不讓租屋補貼繼續走下去，不讓更多市政繼續往前走，呼籲民眾「反惡罷、護民主」，把正常的台灣還給人民。

陳宥丞說，黃國昌已下令，7、8月全體黨公職禁出國，全力投入反惡罷行動。目前反惡罷雖是多數民意，但隱憂是反對罷免者不出門投票。面臨罷免的區域立委要拿出更多論述與態度，說服中間選民與民眾黨支持者願意出門，投下不同意罷免票。

陳宥丞提到，台灣面對高房價、低薪、少子化、空汙、詐騙、司法人權、媒體改革、交通安全、教育及國安漏洞等內憂外患，好比台灣美麗臉龐長出無數粉刺、角質，台灣不缺雜質，而是應該去角質。他籲賴清德總統找回良心，把角質去乾淨，還台灣乾淨臉龐。

罷免

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