韓國瑜投入反罷被指保院長 王鴻薇：是為了護台灣民主
罷免第三階段首波投票定在726，立法院長韓國瑜也開始投入藍營反罷免活動，韓國瑜此舉被解讀為加入「院長保衛戰」。國民黨立委王鴻薇今日表示，韓國瑜投入反罷免，不是單純為了自己的保衛戰，大惡罷反民主，韓國瑜是為大局著想，護台灣的民主。
據了解，7月19日罷免投票前的黃金周末，台中市長盧秀燕邀請韓國瑜、民眾黨主席黃國昌舉辦藍白合體造勢晚會，捍衛台中3席藍委。新北市長侯友宜也下令，當天板橋造勢要動員1萬5千人，喊出「新北5席藍委一個都不能少 ! 」
王鴻薇說，韓國瑜正式投入反罷免活動，很多人會解讀為韓國瑜的院長保衛戰，因為如果國民黨立委有一定席次被罷免，民進黨絕對不會客氣，一定會把韓國瑜撤換下來，換上民進黨立院黨團總召柯建銘擔任立法院長。所以在這次的大罷免裡，其實很多支持者也非常擔心，如果很多國民黨立委被罷免，下一步就是罷免韓國瑜。到時大家沒辦法接受，讓柯建銘當立法院長。
王鴻薇表示，另外韓國瑜這次投入反制大罷免，絕對也不是單純為了自己的保衛戰，而是整個的大惡罷根本完全違反民主。她呼籲，所有要堅持要守護台灣、正常的民主程序的人，都要願意來支持反惡罷，相信韓國瑜也是一樣的心情，除院長保衛戰外，是為整個大局著想，為了要護台灣的民主。
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