快訊

6月30日虎爺生日！把握求財、認契父禮儀禁忌 參拜留一物讓祂記住你

女牙醫出借1500萬反遭爆打痛毆 竹聯幫靜安會6人遭逮偵訊中

廖峻插鼻胃管8廠商求償千萬！雪上加霜獨子關版

韓國瑜投入反罷被指保院長 王鴻薇：是為了護台灣民主

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）分別將現身藍營各地反罷大造勢。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（左）、立法院長韓國瑜（右）分別將現身藍營各地反罷大造勢。圖／聯合報系資料照片

罷免第三階段首波投票定在726，立法院長韓國瑜也開始投入藍營反罷免活動，韓國瑜此舉被解讀為加入「院長保衛戰」。國民黨立委王鴻薇今日表示，韓國瑜投入反罷免，不是單純為了自己的保衛戰，大惡罷反民主，韓國瑜是為大局著想，護台灣的民主。

據了解，7月19日罷免投票前的黃金周末，台中市長盧秀燕邀請韓國瑜、民眾黨主席黃國昌舉辦藍白合體造勢晚會，捍衛台中3席藍委。新北市長侯友宜也下令，當天板橋造勢要動員1萬5千人，喊出「新北5席藍委一個都不能少 ! 」

王鴻薇說，韓國瑜正式投入反罷免活動，很多人會解讀為韓國瑜的院長保衛戰，因為如果國民黨立委有一定席次被罷免，民進黨絕對不會客氣，一定會把韓國瑜撤換下來，換上民進黨立院黨團總召柯建銘擔任立法院長。所以在這次的大罷免裡，其實很多支持者也非常擔心，如果很多國民黨立委被罷免，下一步就是罷免韓國瑜。到時大家沒辦法接受，讓柯建銘當立法院長。

王鴻薇表示，另外韓國瑜這次投入反制大罷免，絕對也不是單純為了自己的保衛戰，而是整個的大惡罷根本完全違反民主。她呼籲，所有要堅持要守護台灣、正常的民主程序的人，都要願意來支持反惡罷，相信韓國瑜也是一樣的心情，除院長保衛戰外，是為整個大局著想，為了要護台灣的民主。

罷免

延伸閱讀

批郭昱晴開啟大獵巫時代 王鴻薇：台灣要北韓化？

藍白全面合作反罷免 王鴻薇：北市五藍委一個都不會掉

王鴻薇：和平是不要戰爭 馬英九說出台灣人心聲

潘孟安今陪大法官被提名人拜會韓國瑜 府：盼立院支持

相關新聞

無預警登門「查水表」 核實罷免連署書...桃市調處認了

檢調追查罷免連署書真偽持續行動，桃園市蘆竹區某社區昨驚傳，自稱調查局調查官人員帶著罷免桃市第一選區立委牛煦庭的連署名冊上...

罷免顏寬恒缺2267份今補件4068份 陳柏惟兌現承諾：今晚就剃光頭

台中市二選區罷免國民黨立委顏寬恒行動，需補足公告缺件2267份連署書。罷團「中二解顏」今中午補件4068份送達台中市選舉...

嗆別造謠 中選會：公告罷免投票所、人數 市縣選委會權責

24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。中選會表示，各該罷免案有關投票所設置地點，依法由各該市...

大罷免倒數 罷免林思銘補件超過法定門檻…宣布明日交件

中央選舉委員會日前公告，大罷免案第三階段投票日訂於7月26日，同時有7案罷免案進入補件與查對程序。其中，新竹縣國民黨立委...

韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安拍片力挺 鄭正鈐：不能讓綠翻盤

立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安等，分別拍攝影片支持國民黨立委鄭正鈐，呼籲市民踴躍出來投票，投下「不同意罷...

罷團護國大遶境 周榆修批白沙屯媽祖成罷免素材是情勒

反共護台志工聯盟發起為期16天「護國大遶境」活動，將在7月展開一系列聲援全台大罷免催票行動。對此民眾黨秘書長周榆修反擊，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。