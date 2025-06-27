藍白全面合作反罷免 王鴻薇：北市五藍委一個都不會掉

罷免第三階段首波投票定在726，台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今與國民黨北市議會黨團書記長李明賢等，拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨公職，相互邀請參與7月5日、7月20日反罷活動。國民黨立委王鴻薇今也說，台北市藍白會充分合作，做整體性合作，民眾黨的朋友也是支持的。

王鴻薇說，在台北市的部分，藍白之間會充分合作，她也會跟民眾黨台北市議員林珍羽合體掃市場，且已經掃過。她成立反罷免競選總部，也邀請民眾黨立委林國成，林國成也欣然同意。除了跟自己個別選區跟有淵源的民眾黨委員來合作之外，當然也會做整體性的合作，民眾黨的朋友也是支持的。

王鴻薇強調，台北市五席藍委都會留下來，一個都不會少。罷免團體也非常關注她的一舉一動，只要她有去拜票行程，她前腳走，他們一定後腳就來，譬如說之前像松江市場，因為罷團有些爭議，後來攤商有表示不歡迎他們。或是這周六、周日，她有看到罷團把她所有跑的市場幾乎也要跑一遍，她是平常心看待。

王鴻薇表示，過去在選舉時，雙方陣營本來就會去選區裡重要的市場、公園、捷運站，這都沒有什麼問題，但是不要做的事情是一直不停造謠。或如果有當地居民說不歡迎時，不要動不動就罵人家「下三濫」。