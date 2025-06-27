無預警登門查罷免連署真偽 民進黨立委批調查局政治恐嚇

罷免連署造假議題持續延燒，傳調查局昨派員拿著罷免牛煦庭連署名冊，到桃園市蘆竹某社區核實民眾連署真偽，雖經警方確認身分無疑，行動仍造成民眾憂慮，甚至擔心遭政治性監控；民進黨民代今批調查局「查水表」，應立刻停止一切侵害。

據了解，調查局昨天上午派員前往蘆竹區南崁某社區，向社區總幹事詢問特定住戶是否在家並透過對方把人請到社區大廳，才向住戶表明要查連署真偽的來意；該住戶起先對調查員身分存疑，後來有警方協助核實身分，才配合調查，但心裡仍對調查員未書面通知、直接找上門的作法抱有疑義。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，調查員不僅確認住戶有無連署，還問連署書交到哪個連署站，對住戶詢問「是否有連署的人都會調查」，只提到近期假冒連署情況多，詢問是避免「辦藍不辦綠」。

李宗豪認為即便為了核實連署資料，也不應採取突襲式登門查詢，此做法容易引發民眾對個資外洩與政治傾向曝光的憂慮；同黨市議員許清順更直言此舉與「查水表」無異，不僅程序不當，也干擾民眾日常生活，應立即檢討作法；議員陳雅倫則呼籲檢調應盡速說明此處理機制的正當性，並確保民眾的資料不外流。

立法委員張雅琳表示，有關單位的行動已對參與連署的民眾造成恐懼，若真有具體事證，依法調查無可厚非，但若毫無根據，以粗糙手段擾民，已非查核，是政治恐嚇。

張雅琳說，民主社會不能容許任何類似威權時代的行徑，調查局應主動說明是否有執法過當之虞，在真相不明之前，呼籲相關單位停止一切可能侵害人民權益行動，還給民眾最基本的安全感。