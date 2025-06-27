戴錫欽熱絡互動黃國昌 藍白互邀造勢反民進黨選輸翻桌

罷免第三階段首波投票定在726，台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今與國民黨北市議會黨團書記長李明賢等，拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨公職，戴錫欽親手交付黃國昌7月5日台北市府前廣場造勢活動的邀請函，邀請黃國昌率領民眾黨立委、黨公職出席反惡罷活動。黃國昌也邀請出席民眾黨7月20日活動，合作捍衛民主，反制民進黨「選輸翻桌」的惡罷。

戴錫欽今與黃國昌一見面，即熱絡互動。黃國昌說，非常高興戴錫欽、李明賢來民眾黨立院黨團拜會，這段時間台灣社會真的受夠就任超過1年的總統，拿不出像樣成績單，口中喊團結，實際上不斷創造台灣社會更激化的衝突與對立，甚至口不擇言到連「過濾雜質」這種話都說出來。

黃國昌表示，至今不見賴清德對自己的不適格發言反省道歉，對於其所領導的民進黨對台灣社會撕裂傷痕，也看不到具體行動來挽救。對民眾黨而言，這場由民進黨發動的「選輸翻桌」，走回一黨獨裁老路的政治鬥爭，絕不會袖手旁觀，一定會站在第一線，共同捍衛台灣好不容易贏得的民主自由跟法治。

黃國昌指出，接下來在大罷免的戰役上，民眾黨會以非常具體行動，共同對抗賴清德領導的民進黨政府獨裁作為。除所有黨公職能做的事、能幫的忙，義無反顧，同時也正式宣布，7月20日下午，民眾黨會在台北市舉辦一場大型向市民朋友報告的集會，該集會有跟國民黨台北市幾位優秀立委表達，歡迎這些優秀委員共同參加，手牽手守護台灣民主。

戴錫欽說，他今天帶了邀請函要邀請黃國昌參與7月5日，在北市府廣場前的台北市第一場大型造勢活動。黃國昌宣布在7月20日民眾黨將舉辦大型造勢，邀請國民黨北市5位立委共同參與，「站在市黨部立場，非常感謝國昌主席能雪中送炭。」

戴錫欽指出，面對台灣民主政治發展過程中，遭遇執政黨逆襲，大家必須挺身而出。邀請函內容不敢說文情並茂，但會表達對於時局的憂心，作為在野陣營必須對抗執政黨顢頇、全面無差別攻擊惡罷的反制動作。

戴錫欽說，他感謝民眾黨4位優秀議員在過去1、2年時間，大家可以理性溝通，對市民有益的事都能獲致共識。他在4月下旬變成代理主委，今天除了是議長身分，更重要的是用國民黨台北市黨部代理主委身分，誠摯邀約民眾黨能在7月26日之前，與國民黨攜手並進，對於惡罷做出有效反制。