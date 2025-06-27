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國民黨青年啟動下鄉反罷 宣講剪輯短影音 陸空戰齊發

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今日舉行「『鄉民出任務』全台大串連，反對惡罷，沒有台灣人是雜質！」記者會，正式啟動下鄉反罷宣講，未來反罷宣講會剪輯成短影音，透過平台傳播。圖／國民黨文傳會
國民黨今日舉行「『鄉民出任務』全台大串連，反對惡罷，沒有台灣人是雜質！」記者會，正式啟動下鄉反罷宣講，未來反罷宣講會剪輯成短影音，透過平台傳播。圖／國民黨文傳會

國民黨今日舉行「『鄉民出任務』全台大串連，反對惡罷，沒有台灣人是雜質！」記者會，針對賴清德總統「雜質說」，國民黨發言人楊智伃表示，沒有台灣人應該被定義為雜質，更沒有人應該要被打掉。台灣需要多元的聲音，也呼籲大家勇敢站出來表達想法跟意見，更要在726投下不同意罷免一票，不只守護國會最大的監督力量，更是守護台灣正直善良的關鍵。

楊智伃表示，原本國民黨就有「鄉民呷飽未」與「鄉民早安」的直播節目，之後會進行轉型，把直播節目變成短影音，在全台進行串連發酵。包括深入全台社區的陸戰宣講，呼籲民眾726一定要站出來投下不同意罷免票，並將宣講的現場畫面製作短影音，轉傳到各個不同的社群平台，將陸戰轉為空戰。

楊智伃說明，後續將在社群平台上將短影音透過國民黨發言系統大力宣傳，同時上街頭協助黨籍立委，守護善良正義。國民黨的民意代表也將共同號召大家守護優秀認真專業的立委，726共同站出來投下不同意罷免票。也邀請不分黨派的公民夥伴、年輕好朋友們一起上街頭，為台灣的未來講真話。

國民黨發言人李明璇表示，目前全台街講已在進行中，各地都有許多年輕人主動參與，這些年輕人與國民黨其實沒有直接關係，只因為在大罷免當中看到民進黨的獨裁集權，因而希望借用麥克風與肥皂箱站出來發出心聲，甚至不惜挪出他們原本應該要工作的時間，在缺乏資源的情況下，仍在臺灣各地從早到晚進行街講，非常撼動人心。

李明璇指出，很多人問這樣做值得嗎？但只要能多讓一個人願意在726出來投下不同意罷免，所有的汗水跟淚水都值得。大家都是自動自發的出來，不是網軍也不是側翼，而是土生土長真心愛台灣的年輕人，不希望再看到社會繼續對立、國家繼續分裂，呼籲大家726一定要出門投下不同意罷免一票，要讓民進黨知道台灣的年輕人不願意被貼上「雜質」的標籤，民主不是民進黨專屬的舞台，而是每一位年輕人可以暢所欲言的廣場。

青年團總團長黃騰憲則說，賴清德說要打掉雜質來打造純淨的民主社會，但民主的價值正是可以發出不同的聲音。許多好朋友們自發性錄下影片聲援反惡罷，只要自己在網路上發聲或製作小小的文宣，就是公民力量的展現。

黃騰憲表示，許多朋友勇敢發聲卻被網路公審，先前民進黨立委郭昱晴獵巫公審之外，昨天又有網友爆料說有港澳朋友在拍自強隧道，質疑是來竊取台灣街景，這位港澳朋友則說明自己是五月天的粉絲，因為非常喜歡自強隧道的場景才想要拍照紀念，沒想到網友竟然去搜查他的手機，檢查他的手機相簿，台灣還是民主法治的社會嗎？青年團也規劃在各地站上街頭反罷免，並邀請所有年輕好朋友們一起加入，宣傳726不同意罷免。

罷免

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