嗆別造謠 中選會：公告罷免投票所、人數 市縣選委會權責

24名國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。中選會表示，各該罷免案有關投票所設置地點，依法由各該市縣選委會公告，預計7月4日公告地點；罷免案投票權人數部分，則在7月22日前公告。

中選會日前審定，共24位國民黨立委罷免成案，包含傅崐萁、黃建賓、鄭正鈐、林沛祥、萬美玲、魯明哲、涂權吉、牛煦庭、廖先翔、羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、邱若華、呂玉玲、丁學忠、葉元之、王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、洪孟楷、張智倫、林德福，高虹安罷免案成案，將在7月26日投開票。

中選會今表示，有關選務工作程序進行部分，全國23個選務機關都有對外說明，至於各該罷免案有關投票所設置地點，依法由各該市縣選委會公告，預計在7月4日公告投票所設置地點；但有造謠者胡扯亂指選務機關如中選會刻意遲不予公告，旦全國23個選務機關皆已多次充分說明。

中選會指出，各該罷免案投票權人數部分，依法也是由各該市縣選委會公告，將7月22日前（含當日在內）公告各該罷免案罷免投票人人數。各該市縣選委會主委由當地民選首長、政務副首長或文官秘書長兼任，均會依法辦理選務，請造謠者或散佈不實訊息者，適可而止，切勿一再打擊地方選委會的戮力從公與依法行政。