邀白反罷不怕藍選民變心 戴錫欽：取捨大我小我

台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今率台北市議會同仁，拜會民眾黨主席黃國昌及民眾黨公職，為反制罷免，國民黨於7月5日在台北市政府前造勢，黃國昌也預計將在7月20日於台北市舉行大型集會，雙方互邀參加。對於是否憂藍白本次合作，造成藍營選民轉支持白營，戴錫欽說，這是大我跟小我的取捨，他也指出目前反罷最大關鍵在於投票率。

戴錫欽今上午偕同國民黨北市議會黨團書記長李明賢等拜會民眾黨，黃國昌與民眾黨公職迎接。民眾黨立院黨團副總召張啓楷、立委麥玉珍、民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、民眾黨新聞部主任吳怡萱、民眾黨立院黨團副主任陳思宇等人都出席。

對於藍白合作反罷免，是否可能令藍營選民產生位移，戴錫欽受訪時表示，很多事情有大我跟小我，每個黨有每個黨發展的優先順序，就台灣的民主政治而言，憂心的是大惡罷對台灣民主自由發展過程當中的反噬、傷害，最優先是希望能夠阻止這一股逆流，保住國民黨立委。如果台灣的民主政治沒有辦法在這一波保住，基本上任何政黨的發展恐怕都失去意義，這是大我跟小我的取捨。

戴錫欽說，過去這一年多來在立法院，大家看到國民黨團跟民眾黨團在立法院，在很多政策、法案、預算上，有很多共同的想法跟理念。未來藍白的支持者不管在選舉過程當中，選擇支持國民黨或民眾黨，只要是大家理念相同，能夠把理念極大化，能做出對台灣人民甚至台北市民有益的相關政策或監督，對國民黨來講，志同道合的朋友愈多，愈能夠實現理念，他不擔心這樣的問題。

戴錫欽也指出，站路口未來一定會做，不管是國民黨北市議會黨團的議員，甚至包括今天在場的四位民眾黨議員，相信大家會約定時間，不管是台北市或是全國性的，站路口來聲援所有面對罷免的立委。他們都會挺身而出，到時有具體的時間，不管是小規模、大規模、全國性的，會跟大家報告。

針對本次北市藍委面對罷免陷入苦戰，戴錫欽認為，主要在投票率的問題，各項民調不管是哪個單位做的，不管有沒有機構效應，台灣民眾包括台北市民眾在內，反對罷免的還是遠多於支持罷免的，可是投票率相對低的情況下，就會輸給另外4成積極出來投票的，可能投票率達到8成或9成。

戴錫欽表示，很多民眾還不曉得反對罷免要出來投下不同意票，所以在很多造勢場合常聽到第一線跟民眾互動的，最常遭遇的問題是民眾都支持反罷免，但對於要出門投下不同意票這事，仍然一知半解，這也是未來在726投票前，須透過各種方式、管道，讓所有台北市民知道，反惡罷一定要出來投票。

至於未來是否轉戰立法院，戴錫欽說，今天他是以國民黨台北市黨部代理主委的身分，來邀請黃國昌跟民眾黨黨公職，在7月5日或接下來所有的反罷免相關活動當中，希望國民黨跟民眾黨延續過去這一年在立法院的合作經驗，繼續奮戰下去，他個人以及未來補選的問題，不是今天的重點，不討論這題。