藍天王出動抗罷 ! 燕子禿子漢子719拚場 張善政720顧桃園

大罷免進入倒數30天肉搏戰，身兼民進黨主席的賴清德總統號令全體黨公職投入罷藍委行動，同時透過「團結國家十講」吹響總攻擊號角，國民黨政治明星、地方諸侯總動員全力反擊抗罷。7月19日罷免投票前的黃金 周末，台中市長盧秀燕邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌舉辦藍白合體造勢晚會，捍衛台中3席藍委 ;新北市長侯友宜也下令，當天板橋造勢要動員1萬5千人，喊出「新北5席藍委一個都不能少 ! 」

大罷免將在7月26日進行第一波投票，24位藍委首當其衝，國民黨定調當天罷免投票「既是首戰，也是終戰」，必須全黨總動員，沒有輕忽的空間。因此在7月19日和7月20日罷免投票前的黃金周末，包含新北市、台中市、桃園市藍營都有大型造勢活動遍地開花反罷免。

據了解，侯友宜已設定7月19日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，更親下動員指令，要號召出1萬5千人參加，堅持守護新北5席藍委一個都不能少，展現全力守住新北防線的決心。

台中市除了7月12日先由戰鬥藍領袖趙少康舉辦大造勢，盧秀燕7月19日更將親自領軍，號召支持者捍衛台中3名藍委。當天韓國瑜也將現身與「燕子」盧秀燕同台，朱立倫及黃國昌藍白黨主席也將同台展現「藍白聯手反惡罷」的氣勢。