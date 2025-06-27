藍天王出動抗罷 ! 燕子禿子漢子719拚場 張善政720顧桃園
大罷免進入倒數30天肉搏戰，身兼民進黨主席的賴清德總統號令全體黨公職投入罷藍委行動，同時透過「團結國家十講」吹響總攻擊號角，國民黨政治明星、地方諸侯總動員全力反擊抗罷。7月19日罷免投票前的黃金 周末，台中市長盧秀燕邀請立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌舉辦藍白合體造勢晚會，捍衛台中3席藍委 ;新北市長侯友宜也下令，當天板橋造勢要動員1萬5千人，喊出「新北5席藍委一個都不能少 ! 」
大罷免將在7月26日進行第一波投票，24位藍委首當其衝，國民黨定調當天罷免投票「既是首戰，也是終戰」，必須全黨總動員，沒有輕忽的空間。因此在7月19日和7月20日罷免投票前的黃金周末，包含新北市、台中市、桃園市藍營都有大型造勢活動遍地開花反罷免。
據了解，侯友宜已設定7月19日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，更親下動員指令，要號召出1萬5千人參加，堅持守護新北5席藍委一個都不能少，展現全力守住新北防線的決心。
台中市除了7月12日先由戰鬥藍領袖趙少康舉辦大造勢，盧秀燕7月19日更將親自領軍，號召支持者捍衛台中3名藍委。當天韓國瑜也將現身與「燕子」盧秀燕同台，朱立倫及黃國昌藍白黨主席也將同台展現「藍白聯手反惡罷」的氣勢。
7月20日重頭戲由桃園市長張善政領軍，要在中壢率領6席桃園藍委舉辦反罷大造勢，「堅守藍營在桃園6席全壘打」。藍營人士透露，張善政早已全面動起來，利用公餘時間幫6席藍委助講，光是桃園第一選區藍委牛煦庭，目前已經排定5場助講，未來還會視情況增加。藍營人士說，張善政定調這次罷免戰視為選舉，該怎麼打就怎麼打，除了率桃園藍委抗罷免，對中央和地方補助款爭議也不退讓，呼籲中央地方合作，會打出「院長級高度」的反罷免大作戰。
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