藍拋反惡罷論述 不容再讓補助款獨厚綠執政縣市

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，且中央統刪地方一般性補助款636億，令地方補助款的穩定性備受共計41名國民黨立委集體連署，提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案，要讓中央對地方補助完全法制化。國民黨人士說，若綠營國會再過半，中央分配恐走回獨厚綠營執政縣市，這會是後續訴求重點。

行政院主計總處解釋，修正補助辦法非刪除一般性補助款，是因應新版「財政收支畫分法」，地方政府明年將無財政差短，但一般補助款又不能低於前一年，故收集地方政府意見。不過，藍委在今日提出讓補助款法制化的草案，除讓行政單位未來難在上下其手外，亦是在罷免白熱化階段，劃定一個議題戰場，逼綠營進來決戰。

國民黨立委賴士葆轟民進黨政府，亂砍法定預算，是政治性報復，影響到老的、小的補助跟津貼，民眾無法接受。他認為，41名藍委提案是把行政命令提高到法律案，讓穩定性提高，他個人不排除罷免後再處理，因為現在大家聽不清楚。這是很中性的。現在的問題是，民進黨要改辦法，提高到法律位階就不會被隨便改，不然換一個政府就改，讓地方政府無所適從。

賴士葆強調，中央對地方補助款要法制化，而不是像現在憑著行政命令決定，初一、十五不一樣，高興就弄，不高興就不弄，但裡面怎麼動，還是行政權在決定。

國民黨則表示，民進黨發動大罷免後，不只民進黨民意代表，連政府部會也加入為大罷免添柴火的行列。行政院長卓榮泰不只利用手語老師製造關於總預算的謠言，甚至還違法大砍地方建設經費，政治報復意味濃厚。

有藍營人士認為，中央政府亂砍地方補助，這件事情必然影響到人民，問題在於距離投票剩1個月，等到人民有感時，可能早就離投票很遠了，那麼宣講反罷免本身就是一場「政治教育」，如果再來宣講足夠密集，面臨罷免的藍委口徑一致，就會有宣傳效果，能要讓人民知道，「你今天不出來投不同意罷免，明天就是自己遭殃」，人民需要的津貼、補助都可能縮水甚至不見，關心自己權益就要出來投不同意罷免。

不過，有另一位藍營人士不諱言憂心，用「財劃法衍生的地方一般性補助款統刪」與罷免掛勾會有兩大問題，第一個是對選民而言這是「困難議題」，不容易引發直接而強烈的共鳴，除非地方政府減少教育、社福、長照補助，且刪到「民眾有感」，但距離罷免投票僅有一個月，時間上無法操作發酵空間，這對縣市首長也是「七傷拳」。

第二個問題是，立委選舉投票率大約在70至75%，中間選民決定勝負關鍵，罷免投票率僅有50%，幾乎是藍綠基本盤的動員。立委選舉或許有操作地方補助款議題的空間，但罷免投票是藍綠基本盤動員、對決，基本盤動員需要情緒、仇恨跟意識形態；主打地方補助款爭議對罷免投票議題操作，顯得「隔靴搔癢」。況且政治責任到底是「在野黨修改財劃法與統刪預算」還是「中央違法統刪地方一般性補助款」恐怕還有得吵。政治溝通首重清楚、簡單、好洗腦，議題操作千萬別最後淪為讓對手「撿到槍」。