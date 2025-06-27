第一波罷免藍營立委下月投票，針對綠營嘉縣市立委王美惠、陳冠廷發起的1階罷免提議未達門檻失效，嘉義非罷免區，但公民團體挺罷免不缺席，明天上午成立「嘉人義起. 一罷到底」行動平台，共同發起人包括草根女性政黨「小民參政歐巴桑聯盟」（簡稱小歐盟）召集人林詩涵、嘉市無黨籍議員顏翎熹，受注目 。

民進黨嘉縣市黨部與挺罷免公民團體，分進合擊，縣市黨部7月7日配合中央黨部，分別在縣市舉辦說明會，由在地黨公職人員演講，號召在嘉工作求學居民，回罷免區投票；國民黨嘉縣市黨部配合中央黨部，號召支持者反罷免，投不同意罷免票。

「嘉人義起. 一罷到底」行動平台發起人曾奕豪說，嘉縣市雖非罷免區，但公民參與罷免不缺席，串連公民團體及個人，組成行動平台，支援中區罷免陸戰。

「嘉人義起. 一罷到底」行動平台，明天上午10時在嘉市EV cafe窩咖啡成立，主要及共同發起人：曾奕豪、黃靖、顏翎熹議員（Molly)、浩然堂田安豐藥師、台灣圖書室、島呼冊店、啡鷹咖啡、懶的想早餐、搓o草粿、圓珈琲、貳陸陸杉Space、仁偉書局、Kagikaki水文刨冰等。

本屆立委選舉，小歐盟黨召集人林詩涵帶10多名母親孩子，陪同參選人陳玥妗到嘉市選委會登記。網紅八炯等人4月號召「拒絕統戰，守護台灣」大會，為大罷免第2階段最後衝刺，由嘉市議員顏翎熹擔任主持人，高顏值、火辣身材引發話題。