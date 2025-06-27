藍綠攻防衝刺！戴錫欽邀黃國昌合體反惡罷 吳思瑤與罷團大會師

大罷免投票倒數不到一個月，國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今邀請民眾黨主席黃國昌投入反惡罷，邀黃出席北市府前廣場造勢活動，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤等人今也與反共護台志工聯盟、北市罷團大會師，藍綠攻防不斷。

戴錫欽與國民黨議員李明賢等人今赴民眾黨立法院黨團邀請黃國昌藍白一同反惡罷，要守住北市五席藍委，黃國昌也當面接受戴錫欽的邀請函。

戴錫欽說，過去或許藍綠都曾經有發動罷免，但都是針對個別民意代表，認為有不適任的地方，但這次是全面性發動大惡罷，對民主傷害毋庸置疑，在時間緊促下，希望團結所有在野力量，攜手並進，反制大惡罷，也感謝民眾黨公職願意挺身而出。

吳思瑤等人今在台北小巨蛋前，與反共護台志工聯盟、罷團喊出「5席全罷，守護台北」。

吳思瑤說，在2024年1月時陪著當時選總統的賴清德站在街頭，當時口號喊出三票護台灣，以為三票投下去能守護台灣，民主結果後，尊重民意的展現，卻盼望到不是正常的國會，反而是中華民國台灣有史以來最暴力、最不討論、立委濫權擴權的國民。

她說，甚至是最違憲亂政的國會，更是站在台灣卻用民主破壞民主作為中國待台代理人肆無忌憚的國會。今天群聚在這，這次只要投一票、神聖的同意罷免，就能守護台灣民主，尤其台北市是台灣首善之都，卻遺憾五位國民黨立委，不專業、不適任表現，變成首惡之都。