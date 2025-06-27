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藍營台中黨部34人 猛抄偽造4258份罷綠連署手法曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
國民黨台中市黨部書記長陳健鋒。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部書記長陳健鋒。圖／報系資料照

國民黨台中市黨部為反制大罷免，市黨部第一組組長伍康龍下令與33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡其昌、何欣純，還命黨員帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造多達4258份名冊，檢方痛批其等挑戰憲政、破壞選罷制度，依選罷法等起訴伍等34名藍營人員。

檢方指出，國民黨台中市黨部今年1月中、下旬，開會決議針對台中市各地發起罷免國民黨立委一事進行反制，並對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，決定藍營台中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳健鋒負責協助。

依公職人員選舉罷免法規定，台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，其等為求迅速達成人數門檻，伍起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造。

檢方查出，伍康龍1月22日在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支，並下載黨籍第一、第七選區黨員名冊，作為抄寫依據資料。

檢方說，23日「專案講習當天」伍康龍、陳健鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

經統計，當天34人抄寫偽造罷免蔡其昌、何欣純提議書各1710份、2502份，一共4212份，1月底、2月初時，伍、陳再指示黨員整理、編排，若發現有明顯同一人字跡連續出現，就會調換順序交錯置放，以避免遭識破，並製成連署書後送交中央選舉委員會，一共遞交6350份。

但選委會查對、刪除不合格後，罷蔡、罷何件數尚需補件61份、445份，伍、陳再命黨員抄寫偽造補件10件、36件，最終選委會查對，罷蔡送件合格2360份（門檻2235份）、罷何送件合格3513份（門檻3297份），但扣除偽造的1720份、2538份，明顯均未達門檻。

檢方直言，罷免提議階段不實偽造提議人名冊，不僅違背法律，更直接侵害選民的隱私權、真實意志，使罷免提議程序淪為政治操作工具，其等為自身政治考量，以僥倖取巧方式搶快罷免程序，挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，衝擊深遠覺非一般偽造文書、個資法所能比擬。

檢方說，伍康龍、陳健鋒擔任國民黨台中市黨部高層幹部，事後有刪除對話紀錄滅證，到案初期未坦承，最終才認罪，其餘執行長、副執行長人員受於壓力所為，偵結依違反選罷法、偽造文書等罪嫌一共起訴34人。

偽造罷免蔡其昌、何欣純提議人員名冊組織架構圖。圖／檢方提供
偽造罷免蔡其昌、何欣純提議人員名冊組織架構圖。圖／檢方提供
國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部一組總幹事伍康龍。圖／報系資料照

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