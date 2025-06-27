遲遲未公告投票所 王欣儀批：綠意圖拉低大罷免投票率

首波大罷免投票日訂於7月26日舉行，北市議員王欣儀指出，中選會遲遲未公告投開票所設置地點，引發地方疑慮，近來已接獲不少藍營支持者詢問投票所地點，擔心中選會刻意拖延、壓縮宣傳時程，無疑是在刁難基層、干擾動員。

王欣儀表示，民進黨主導的中選會，過去在單一罷免案中，公告投票所的時間就已偏晚，如今面對史無前例的「全台大罷免」，竟仍未調整作業節奏，延宕至今，明顯帶有政治操作意圖，企圖刻意壓低投票率。

她指出，在尚未公告地點的情況下，地方基層無法針對不同社區進行有效宣傳與動員。而對於仰賴提前規畫、需他人協助的年長選民而言，若資訊不明、時間又被壓縮，很可能因此錯過投票，對藍營選情構成實質衝擊。

她說，中選會壓縮作業時程，也讓第一線地方政府選務人員準備時間大幅緊縮，不僅增加工作壓力，更恐造成選務混亂，形同對整體選舉品質的傷害。

王欣儀指出，面對民進黨的操作，藍白支持者絕對不能上當，反而更要齊心團結、冷靜應戰；一旦投票所地點公告，大家要全面協助宣傳擴散，不讓民進黨的拖延手段得逞。

王欣儀說，民進黨政府越是想壓低投票率，我們就越要催出選票，畢竟這不只是一次投票，更是一場捍衛民主、對抗獨裁政府的關鍵選戰。