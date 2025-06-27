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偽造罷免提議名冊4258份 國民黨台中黨部34人遭起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
國民黨台中市黨部。圖／報系資料照
國民黨台中市黨部。圖／報系資料照

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，以書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍等涉擅以黨員名冊抄錄連署，依偽造文書、違反個資法將2人聲押禁見獲准；中檢查出，藍營台中黨部偽造罷免名冊高達4258份，今依選罷法、偽造文書等罪嫌起訴34人。

中央選舉委員會日前告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法，5月2日搜索國民黨台中市黨部等8處，並就罷藍、罷綠雙方傳訊約談19人，將12人列被告。

罷綠部分，檢調將國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒、市黨部一組總幹事伍康龍、市黨部二組總幹事楊大緯，及太平區黨部執行長王忠輝、副執行長程翌全，大里區黨部執行長洪麗香及3名黨工列被告，其餘4人為證人。

檢方研判，藍營罷綠委人士有擅自將國民黨黨員名冊等，以擅自抄錄充當連署件數一事，涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌，當庭逮捕陳劍鋒、伍康龍聲押獲准。

其餘楊大緯、王忠輝、程翌全、洪麗香，及劉姓、王姓黨工等6人，命10萬元至20萬元交保；罷綠部分6人涉案，訊後均請回。

罷免

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