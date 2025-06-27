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不演了？曹興誠欲合體賴清德 吳思瑤：與罷團站一起更有力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右3）表示，賴清德總統的團結國家十講，都是在倡議守護民主的重要性。記者邱書昱／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（右3）表示，賴清德總統的團結國家十講，都是在倡議守護民主的重要性。記者邱書昱／攝影

民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師，誓言罷掉5席北市國民黨立委。媒體詢問，聯電創辦人曹興誠希望與身兼民進黨主席的賴清德總統合體。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重主席，但國家十講就是倡議守護民主重要性。

吳思瑤說，賴清德除了身兼國家元首，同時也是民進黨黨主席，這段時間來，主席多次 親自督促，全黨的黨公職，都要做公民霸團最強側翼，民進黨最為和人民站在一起的本土政黨，一定要在這場大罷免大成功的戰役，絕對不缺席、協助公民。

她說，主席指示很清楚，後續關鍵30天，黨中央會跟罷團策畫很多創意多元活動，包含全台大繞境，民進黨團五一戰隊也會配合，前進每個縣市，每個公民團體需要就會出現。

吳思瑤說，至於賴清德總統是不是能夠在最後某個關鍵時機站出來，主席的指令、指示，包含現在進行的團結國家十講，都是在倡議守護民主的重要性，尊重主席規畫，但是過程已經彰顯民進黨跟公民罷團站在一起，只會更綿密、強大、有力。

此外，有關國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽赴立法院拜會民眾黨團。吳思瑤說，這一年多來藍白除了在立院毀憲亂政、破壞民主，現在關鍵的守護民主戰役，大罷免當然會持續藍白合，但是藍白合基礎是什麼？並不是奠基於台灣主流民意之上，也不是奠基守護民主團結台灣前提。

吳思瑤說，不管藍白再怎麼合作，一個沒有民意基礎，喪失社會正當性、公信力的政黨，再怎麼合作都是緣木求魚，也會逼出更多否定這一年來，失靈的立院中道公民力量，怎麼合是他家的事，民進黨團五一戰隊跟台灣民意合作、主流社會意識合作。

罷免

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