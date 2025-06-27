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反擊爆料連署代抄一事 一罷擊臣團隊：請檢調徹查「還我們清白！」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
罷免江啟臣領銜人廖芝晏還原群組內對話指出，此群組為中八罷團社群群組，任何人都可加入且可匿名參與討論。圖／廖芝晏提供
罷免江啟臣領銜人廖芝晏還原群組內對話指出，此群組為中八罷團社群群組，任何人都可加入且可匿名參與討論。圖／廖芝晏提供

針對「罷免江啟臣關鍵時刻」罷團群組接獲爆料連署代抄之事，一罷擊臣團隊表示，顯然與事實不符，並有散布假消息之疑慮。領銜人廖芝晏還原群組內對話，並表示民眾填寫連署人資訊不無違法，簽名則需本人簽名；團隊並質疑是有心人士藉由討論串為社群匿名，刻意自導自演，製造錯假新聞。也質疑在此時刻做新聞操作，是國民黨立委江啟臣怕了嗎？

日前罷團群組內有人表示，「因代親友寫連署書，擔心遭剔除，又幫人寫了很多同姓氏的（連署書）…。」藍營人士痛批，目前共有31位藍委面臨罷免危機，罷免江啟臣二階段連署死亡人數高達44件，高居藍委第二；而死亡連署高達44件至今檢調都沒有動作，難道檢調「辦藍不辦綠？」知情人士認為檢方應偵辦。

罷免江啟臣領銜人廖芝晏還原群組內對話指出，此群組為中八罷團社群群組，任何人都可加入且可匿名參與討論，有民眾詢問收到剔除回簽通知簡訊，並表示有很多張是他寫的，對話如附圖。

針對此事領銜人廖芝晏強調，民眾填寫連署人資訊不無違法，簽名則需本人簽名。中八團隊每一張連署書，都是在街頭上，在連署站志工們風吹日曬雨淋，一張張簽回來的。我們對我們的行動非常有信心，若有涉及不法，中八罷免團隊懇請檢調單位徹查到底，「還我們清白！」

罷免

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