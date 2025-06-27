7/19台中反惡罷燕子、禿子同台 朱立倫、黃國昌藍白合

全台大罷免首波7月26日投票，國民黨台中市黨部預計7月19日舉辦反惡罷大型造勢，由台中市長盧秀燕領軍，國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌同台「藍白合」反惡罷，號召支持者守住台中在地藍委。

台中市目前中四選區廖偉翔、中五選區黃健豪、中六選區羅廷瑋等3名立委罷免案進3階，預計7月26日投票，台中藍軍敲定7月19日晚間6時30分，在市政路、黎明路口「交六廣場」，舉辦反惡罷造勢大會。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，這場反惡罷活動大咖雲集，由盧秀燕領軍，韓國瑜也會到場跟「燕子」同台，向支持者喊話「立委一席都不能少」。國民黨主席朱立倫及民眾黨主席黃國昌也將同台「藍白合」，號召藍白支持者行動守住台中在立法院的席次。

顏文正說明，台中市黨部也將與台中市3名藍委合辦各區造勢，初步敲定7月12日在羅廷瑋選區舉辦反惡罷團結大會，初步規劃邀請國民黨戰鬥藍召集人趙少康、「館長」陳之漢等人來力挺，其他反惡罷團結大會也將持續規畫中。