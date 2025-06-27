「那個男人」要來了 萬美玲：感謝義不容辭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
立法院長韓國瑜明天將到桃園，為自家立委萬美玲站台，催出不同意罷免票。本報資料照片
立法院長韓國瑜明天將到桃園，為自家立委萬美玲站台，催出不同意罷免票。本報資料照片

罷免倒數30天，桃園六席國民黨立委，立法院長韓國瑜明天將到桃園替立委萬美玲站台，引發熱烈討論；萬美玲表示，感謝韓院長義不容辭，第一站就到萬美玲的反罷免說明會。

萬美玲表示，院長作為立法院大家長，也是藍營具高度號召力的重量級領袖，各地面臨罷免的委員，一定都會邀請院長到選區加油打氣，催出不同意罷免票。桃園有很多院長的鐵粉，邀約已有一段時間，院長也安排陸續前往桃園其他選區協助。

萬美玲說，桃園是全國唯一全市立委都被鎖定提罷免的直轄市。其中，桃園第四選區人口最多，移入人口成長也最快，正是仇恨政治試圖撕裂的首要目標。過去桃園綠營長期執政，2022 年地方選舉、2024 年立委選舉，好不容易完成政黨輪替與六席立委全壘打，絕對不容惡意的大罷免，由少數人推翻去年多數民意的選舉結果。

萬美玲也說，桃園的改變得來不易，六席立委都是全力支持市長張善政的重要後盾，盼韓院長的到訪，凝聚「出來投票、不同意罷免」的力量，讓仇恨無法在桃園扎根，讓桃園再贏一次。

罷免

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