藍複製「謝國樑模式」低調消仇恨 罷團緊張了

大罷免進入第三階段，國民黨立委複製「謝國樑模式」低調降仇恨值奏效，讓罷團嗅到危機感，近來全台罷團啟動「護國大遶境」，獲民進黨響應，聯電創辦人曹興誠更喊話賴清德總統合體造勢，但民進黨低調以對，僅稱尊重與肯定公民罷免行動。

中選會日前宣布首波罷免案後，罷免方與反罷免方即磨刀霍霍啟動選戰模式。民進黨啟動看板戰、街頭巷戰，國民黨則早早啟動基隆市長謝國樑反罷免模式，遭罷免立委盡量降低個人曝光度、減少可能仇恨值，並全面投入陸戰，也讓綠營目標「大罷免、大成功」出現不確定因素。

一名民進黨人士認為，民進黨以選舉規模投入罷免，儘管黨公職全力協助巷戰，勢頭卻還差了一點，尤其「空戰帶動陸戰」動能不夠，導致陸戰效益難以回收，應加強空戰，透過全台串連推升整體罷免氣勢。

民進黨內預估，罷藍立委上看十席，民進黨立院黨團總召柯建銘預言，罷免不會只有「小成功」六席而已；至於致勝關鍵？黨內人士指出，藍軍能動員多少反罷群眾是成敗關鍵。

近期全台罷團展開「護國大遶境」，曹興誠更喊出盼與賴總統合體造勢，但民進黨發言人韓瑩表示，賴總統一直以來對於公民團體發起的罷免行動，皆持尊重與肯定的立場，近來團結國家十講中，更提到台灣民主價值，即是透過不斷地選舉、罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果，民進黨同樣希望，所有反共保台的意識，能夠成為團結國家的最大公約數。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重賴總統決定，但賴總統若能以民進黨主席身分，在最終時刻出席相關造勢活動，這也是合宜的，因為這是守護民主的關鍵一役。