大罷免肉搏戰 韓國瑜今桃園宣講

大罷免投票倒數一個月，罷免正反方進入肉搏戰。立法院長韓國瑜今晚將到桃園助講，被外界視為立院龍頭保衛戰開打，而國民黨更手刀搶下選前黃金之夜七月廿五日凱道路權，催促支持者出門投反罷免票；反共護台志工聯盟則瞄準國民黨立法院黨團總召傅崐萁，七月四日從花蓮出發，展開為期十六天「護國大遶境」。

中選會日前宣布首波罷免名單，停職中的新竹市長高虹安與廿四名國民黨立委統統進入第三階罷免。國會目前席次為國民黨五十二席、民進黨五十一席、民眾黨八席與無黨籍二席，若有六名藍委遭罷免讓民進黨翻轉席次過半，韓國瑜龍頭寶座恐不保。

國民黨將為此展開國會龍頭保衛戰，韓國瑜廿四日返國後展開反罷免行程，今晚將到桃園替藍委站台。藍營地方輔選人士指出，國民黨開始強打「韓國瑜牌」讓地方振奮，韓國瑜站台不僅給立委們一劑強心針，也能激發出韓粉、深藍出門投不同意票。

藍營昨也展開空戰攻勢，多名國民黨立委同時公布時長約二分十七秒的反罷免影片，剪輯了前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷、民進黨立委林濁水等反對大罷免的說法，呼籲七二六投下不同意罷免票。不過陳水扁昨晚發出聲明，「我是陳水扁，我挺大罷免大成功」。

國民黨為輸人不輸陣，昨搶下七月廿五日凱道路權，國民黨主席朱立倫昨表示，接下來每一周都會有重要活動安排，戰略總表出爐後，會邀請韓國瑜、藍營直轄市長、趙少康等重要意見領袖出席反惡罷活動。

而為了壓制罷免氣勢，中廣前董事長趙少康，已經決定將反罷列車開往台中，七月十二日將在台中帝國糖廠斜對面舉辦反罷造勢，還邀請到民眾黨主席黃國昌助拳，聯手展現反罷氣勢。

藍營天王盡出，全台卅一個罷團也不甘示弱，將攜手民進黨展開為期十六天的環台造勢。七月四日自花蓮誓師出發劍指傅崐萁，再順時針往南繞台一周，七日到台南、十一日在台中，七月十九日回到立法院青島東路旁舉行晚會，遶境將以大ＬＥＤ卡車、宣傳車車掃及市區徒步同步進行。

對於國民黨昨搶下凱道選前之夜路權，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨批評，大罷免推動至今，國民黨連自己的黨部違法犯罪、抄襲都不道歉，到底是要辦造勢大會，還是辦道歉大會？希望能在凱道上等到國民黨對全民道歉。