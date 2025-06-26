曾吐「冤冤相罷何時了」遭藍委稱反罷免 陳水扁急發聲：挺大罷免大成功

國民黨立委公布時長約2分17秒的反罷免影片，內容剪輯出前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷、民進黨立委林濁水等反對大罷免的意見；當中包括陳水扁說出「冤冤相罷何時了」、「你意見和我不同，你就是XX同路人，這樣就不好了」等。陳水扁晚上發出聲明表示，「我是陳水扁，我挺大罷免大成功」。

陳水扁指出，國民黨立委反罷影片斷章取義，「竹篙鬥菜刀」引述他的談話，要加以駁斥。一、所謂「冤冤相罷何時了」，來自他總統任內被國民黨立委罷免四次的心情感受，如今藍委才被罷一次，叫什麼叫？

陳水扁指出，二、所謂「中共同路人」，不就是當年國民黨政府對主張台獨人士所貼的標籤嗎？三、「我是陳水扁，我挺大罷免大成功」。