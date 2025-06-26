二階死亡連署達44件！罷免江啟臣「關鍵時刻」 罷團群組驚爆連署代抄

中選會公布第一階段被罷藍委7月26日投票，第二階段被罷藍委補件期限剩3天，有知情人士向本報爆料，在補件的關鍵時刻，驚爆有罷團LINE社群中傳出有代抄連署書的情況，呼籲檢調應介入調查。

全台大罷免行動日趨白熱化，目前台中市黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋3人，確定進入第三階段罷免投票外，另江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒都還在第二階段的最後連署補件中，將於6月29日前提報補件資料至選委會。

其中，罷免江啟臣的二階段連署至上周公布結果，連署人數2萬2776件、符合規定人數1萬8595件，但不符合規定人數4181件，其中重複連署527件、連署人為提議人2178件、有偽造情事3件，連署前死亡更高達44件。

有知情人士指出，江啟臣二階段罷免連署門檻需要2萬1060件，補件門檻仍需要2465件連署書，但第二階段第一次送件就超過4181件不符合規定，第二次送件究竟有沒有符合規定，中選會應該仔細查證，不能掩護罷團。

日前罷團群組內有人表示，「因代親友寫連署書，擔心遭剔除，又幫人寫了很多同姓氏的（連署書）…」知情人士認為檢方應偵辦。

藍營人士痛批，目前共有31位藍委面臨罷免危機，罷免江啟臣二階段連署死亡人數高達44件，高居藍委第二；而死亡連署高達44件至今檢調都沒有動作，難道檢調「辦藍不辦綠？」

藍營人士指出，選罷法明定二階連署不得列入一階提議人，結果罷團送件卻各高度重複，不排除是刻意灌水讓送件數達標，光台中6位被罷藍委「抄寫第一階段提議人為第二階段連署人比例」就高達91.6%，檢調單位視若無睹，更激起地方不滿。