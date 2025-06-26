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罷團「護國大遶境」將起跑 民進黨籲黨公職一起參與

中央社／ 台北26日電
24位國民黨立委罷免案7月26日投票，罷團發起「護國大遶境」活動。民進黨今天表示，呼籲全國黨公職一起參與，共同響應；至於7月25日投票前一天的活動規劃，尊重罷團，民進黨全力配合。圖／聯合報系資料照片
24位國民黨立委罷免案7月26日投票，罷團發起「護國大遶境」活動。民進黨今天表示，呼籲全國黨公職一起參與，共同響應；至於7月25日投票前一天的活動規劃，尊重罷團，民進黨全力配合。圖／聯合報系資料照片

24位國民黨立委罷免案7月26日投票，罷團發起「護國大遶境」活動。民進黨今天表示，呼籲全國黨公職一起參與，共同響應；至於7月25日投票前一天的活動規劃，尊重罷團，民進黨全力配合。

24位國民黨立委罷免案7月26日投票，為反制罷免，國民黨預計從7月開始，每週安排活動，而國民黨也已取得7月25日凱達格蘭大道路權，將舉辦大型活動。

反共護台志工聯盟與全台31個罷團則發起「護國大遶境」，7月4日將在花蓮誓師出發繞台，7月19日回到立法院所在的北市青島東路，希望號召民眾支持罷免。

民進黨是否舉辦相關活動，民進黨發言人韓瑩表示，7月25日罷免投票前一天活動，尊重罷團規劃，民進黨全力提供協助；至於罷團舉辦的護國大遶境，民進黨呼籲全國黨公職一起參與，共同響應。

民進黨發言人吳崢重申，進入罷免投票第三階段，從空戰、陸戰到全國31罷區的動員，民進黨的態度非常堅定，就是全力動員，無論護國大遶境，或是未來公民團體在各選區的其他規劃，民進黨都會全力配合，請所有黨公職協助。

據轉述，民進黨秘書長林右昌昨天在中常會進行黨務報告時提到，沒有任何一件綠委罷免案成案，顯示民進黨「顧好立委專案」成功，原本民進黨中央是兩線作戰，現在一線已成功，接下來將集中火力，全力投入大罷免活動。

罷免 民進黨 投票 國民黨

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