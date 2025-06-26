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拿納稅人的錢搞政爭？藍委批罷免用二備金 中選會：地方經費無涉政院

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
7月26日舉行立委罷免案投票，中選會表示，地方選舉或罷免預算編列與動支，為地方經費負擔範疇，與行政院第二預備金無涉。圖／聯合報系資料照
7月26日舉行立委罷免案投票，中選會表示，地方選舉或罷免預算編列與動支，為地方經費負擔範疇，與行政院第二預備金無涉。圖／聯合報系資料照

國民黨立委王鴻薇今在立院財委會質詢時，表示大罷免選務支出恐將動用二備金，不該拿納稅人的錢搞政治鬥爭。中選會表示，選舉、罷免、公投與補選等辦理均涉公民基本權行使，地方選舉或罷免預算編列與動支，因屬自治事項，為地方經費負擔範疇，與行政院第二預備金無涉。

中選會表示，依憲法及法律明文規定，選舉、罷免、公投與補選等辦理，均涉及公民基本權之行使且為法定事項，並無辦理公投才可動用第二預備金，至辦理罷免、補選則不可動用第二預備金的狀況。

中選會舉例，今年8月23日將投票，該編號為第21案的全國性公投正依法辦理中，所需經費多達11億多元，依法就需要動用第二預備金；每件區域立委罷免案平均初估2千萬左右，依法也是要動用第二預備金，沒有所謂辦理公投才可動用第二預備金，至辦理立委罷免案則不可動用第二預備金的狀況。

中選會表示，總統或立委選舉等相關經費依法由中央政府編列支應，全國性公投也是。往例像是2021年台中市第2選舉區陳柏惟立委罷免案、台北市第5選區林昶佐立委罷免案，即是動支第二預備金依法辦理。

中選會指出，市縣長罷免案或市縣議員罷免案辦理，依地方制度法、財政收支劃分法與公職選罷法等法律明文規定，既屬自治事項，也屬法定事項，所需經費應由地方政府負擔，應由地方政府編列支應，必要時也是動支各該地方政府第二預備金依法辦理，「之前韓國瑜市長罷免案、謝國樑市長罷免案，或現在高虹安市長罷免案均是如此」，地方選舉或罷免預算編列與動支，因屬自治事項，為地方經費負擔範疇，與行政院第二預備金無涉。

補選 罷免 第二預備金 中選會

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